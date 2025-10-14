Dono de cartório em Fortaleza é suspeito de desviar R$ 2,7 milhões do Ministério Público

Imagem de apoio ilustrativo. Operação implicou no afastamento do titular do cartório por 180 dias, prazo que pode ser prorrogado,além da indisponibilidade bancária do cartório e do titular / Crédito: Divulgação/MPCE

O proprietário de um cartório em Fortaleza foi afastado do cargo por suspeita de se apropriar indevidamente de R$2,7 milhões que eram destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Ceará (FRMMP). A ofensiva, coordenada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), cumpriu, nessa segunda-feira, 13, dois mandados de busca e apreensão, além das medidas judiciais para sequestro de 12 veículos automotores e de dinheiro e títulos de crédito do proprietário do cartório.

De acordo com os investigadores, os desvios infringem a Lei Estadual n°16.131, de 1º de novembro de 2016. Legislação estabelece que 5% do valor referente a emolumentos e custas extrajudiciais incidentes sobre os atos praticados pelos serviços notariais e de registro devem ser repassados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público (FRMMP). O valor deve ser repassado pelos cartórios até o dia dez do mês subsequente ao vencido. Conforme determina a lei, o recurso deve ser utilizado no aprimoramento da atuação do Ministério Público em defesa da população cearense.