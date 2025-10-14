Adolescente de 17 anos é morto a tiros em campo de futebol em Maracanaú

Adolescente de 17 anos é morto a tiros em campo de futebol em MaracanaúCrime aconteceu na noite dessa segunda-feira, 13, no bairro Jereissati II. Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em uma unidade hospitalar
Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros dentro de um campo de futebol no bairro Jereissati II, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O assassinato aconteceu na noite dessa segunda-feira, 13.
Conforme informações policiais, a vítima chegou a ser socorrida, mas foi a óbito na unidade hospitalar após não resistir aos ferimentos.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. Ainda não há informações da motivação do crime.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú. Nenhum suspeito foi preso até o momento.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Maracanaú: (85) 3101 7344
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br