Tianguá: segundo adolescente é apreendido suspeito de morte de professor

Corpo de professor foi localizado em um penhasco na Zona Rural de Tianguá, no Ceará / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um segundo adolescente, de 17 anos, suspeito de envolvimento na morte de um professor no município de Tianguá, a 318,68 quilômetros de Fortaleza, foi capturado nessa segunda-feira, 13. A vítima foi identificada como Gean Rodrigues Passos, de 41 anos. Ele teria sido arremessado de um penhasco na zona rural da região. O corpo do professor foi encontrado no desfiladeiro na quinta-feira, 9, após estar desaparecido desde a segunda-feira, 6.

O primeiro adolescente, também de 17 anos, foi apreendido na quinta-feira passada e, em seguida, o corpo do professor foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Os dois adolescentes suspeitos foram autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio e colocados à disposição do Poder Judiciário. O procedimento, que ficou a cargo da Delegacia de Tianguá, será remetido à Justiça. Na terça-feira, 7, o carro do professor havia sido localizado abandonado e dentro havia uma faca.