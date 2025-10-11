Beira-Mar: faixa para atividades é ampliada em Fortaleza

Beira-Mar: faixa para atividades físicas é ampliada até o Farol do MucuripeExclusividade à esquerda envolve trecho entre a avenida Rui Barbosa até o Farol do Mucuripe, durante fins de semana, das 4h às 8h30min
A reserva da faixa esquerda da avenida Beira-Mar, em Fortaleza, é ampliada para pedestres e corredores a partir deste sábado, 11 de outubro.
Exclusividade envolve trecho entre a avenida Rui Barbosa até o Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará — reinaugurado no domingo, 5.
Fiscalização da SPU embarga parque aquático infantil na Praia do Futuro; ENTENDA
A medida ocorre aos fins de semana, das 4h às 8h30min, com exceção de datas com eventos esportivos previamente agendados.
Faixa da direita segue liberada para tráfego de veículos.
Leia mais
“Conta com efetivo operacional estrategicamente distribuído nos cruzamentos com maior fluxo veicular e nos bolsões de estacionamento, garantindo o bom andamento das atividades”, garantiu a Prefeitura.
Segundo o poder municipal, o objetivo é incentivar hábitos saudáveis e a ocupação segura dos espaços públicos.
Há quase um mês, a via passou a ser interditada parcialmente para o tráfego de veículos nos fins de semana, exceto em dias de eventos esportivos.
Prefeito Evandro Leitão anunciou ampliação da exclusividade na Beira-Mar
Ao lado do secretário da Regional 2, vereador Márcio Martins (União Brasil), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) anunciou ampliação da exclusividade da orla em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado.
Márcio relembrou que, há quinze dias, a área já vinha sendo liberada, aos sábados. Segundo Leitão, Fortaleza é uma das cidades com maior prática de atividades físicas no mundo. Para o secretário, a mudança é “simples”, mas ajuda a “desafogar” a região.
Alteração acabou facilitando treino no Farol para a 1ª Corrida Juntos por um Ceará Sem Fome, que contou com a participação da primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, e do secretário-executivo de Planejamento e Gestão da Secretaria da Proteção Social (SPS), Sandro Camilo, neste sábado.
Evento está marcado para o dia 18 de outubro, na Vila do Mar, localizada no bairro Barra do Ceará, com percursos de 3 e 5 quilômetros (km).
Pessoas com deficiência, idosos, crianças (na Corridinha Kids) e comunidade podem participar doando 4 quilos (kg) de alimentos, que serão destinados a entidades credenciadas pelo programa.
A retirada do kit acontecerá entre os dias 13 e 15 de outubro, na praça Luíza Távora, localizada na avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota.
As inscrições seguem abertas no site do Ceará Sem Fome.