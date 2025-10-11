Beira-Mar: faixa para atividades é ampliada em Fortaleza

Reserva para atividades físicas da faixa esquerda da avenida Beira-Mar, em Fortaleza, é ampliada entre trecho da avenida Rui Barbosa até o Farol do Mucuripe a partir deste sábado, 11 / Crédito: FERNANDA BARROS

A reserva da faixa esquerda da avenida Beira-Mar, em Fortaleza, é ampliada para pedestres e corredores a partir deste sábado, 11 de outubro. Exclusividade envolve trecho entre a avenida Rui Barbosa até o Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará — reinaugurado no domingo, 5.

Segundo o poder municipal, o objetivo é incentivar hábitos saudáveis e a ocupação segura dos espaços públicos. Há quase um mês, a via passou a ser interditada parcialmente para o tráfego de veículos nos fins de semana, exceto em dias de eventos esportivos. Prefeito Evandro Leitão anunciou ampliação da exclusividade na Beira-Mar

Ao lado do secretário da Regional 2, vereador Márcio Martins (União Brasil), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) anunciou ampliação da exclusividade da orla em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado. Márcio relembrou que, há quinze dias, a área já vinha sendo liberada, aos sábados. Segundo Leitão, Fortaleza é uma das cidades com maior prática de atividades físicas no mundo. Para o secretário, a mudança é “simples”, mas ajuda a “desafogar” a região.