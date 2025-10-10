Dois homens são mortos a tiros na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza

Dois homens são mortos a tiros na Vila Manoel Sátiro, em FortalezaCrime foi registrado em uma casa localizada na rua São Lázaro. Carro encontrado abandonado no Mondubim pode ter sido usado na dupla execução
Um duplo homicídio foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, 10, em uma casa localizada na rua São Lázaro, no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Dois homens, ainda não identificadas formalmente, foram mortos a tiros.
O POVO apurou que, após o crime, um carro modelo Chevrolet Ônix foi encontrado abandonado e com marcas de colisão no bairro Mondubim. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga se o veículo foi utilizado pelos executores do duplo assassinato.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.