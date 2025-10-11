Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Fortaleza quer expandir PrEP para postos de saúde

Prefeitura de Fortaleza planeja expandir PrEP para postos de saúde da Capital

Serviço de prevenção ao HIV deve ser ampliado de forma gradativa; atualmente, atendimento é feito apenas em unidades especializadas
A Prefeitura de Fortaleza pretende ampliar o acesso à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para postos de saúde do município, ampliando o atendimento às pessoas interessadas em adotar o método como forma de prevenção ao HIV.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a proposta ainda está em fase de implementação e estruturação pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT). A pasta informou que os locais onde o serviço será ofertado ainda não foram oficialmente confirmados, mas que a divulgação ocorrerá em breve.

Conhecida como Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), a estratégia consiste no uso de medicamentos antirretrovirais antes das relações sexuais, com o objetivo de prevenir a infecção pelo vírus.

O tratamento é gratuito e faz parte da estratégia de Prevenção Combinada do Sistema Único de Saúde (SUS), voltada especialmente para pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Onde o serviço está disponível atualmente

Em Fortaleza, a PrEP é ofertada atualmente apenas nos Serviços Ambulatoriais Especializados (SAEs) e em Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) da Prefeitura. Os atendimentos são realizados nos SAEs das policlínicas municipais, no SAE Christus, ligado à Universidade Christus, e no CTA/SAE Emanuel Gomes Pinto, localizado no bairro Jacarecanga.

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), também disponibiliza teleconsultas gratuitas pelo Ceará App e pelo portal Saúde Digital, de segunda a sexta-feira, das 17 às 23 horas. O Hospital São José (HSJ) mantém o atendimento presencial para pacientes encaminhados de outras unidades de saúde da Capital ou do interior.

Como ter acesso à PrEP

Para iniciar o uso da PrEP, o interessado deve realizar um teste de HIV, disponível gratuitamente em todos os postos de saúde e nas campanhas de testagem promovidas pela Prefeitura. O resultado do teste rápido sai em menos de uma hora com atendimento é sigiloso.

Caso o resultado seja negativo, a pessoa é encaminhada para o serviço especializado, onde passa por avaliação médica e recebe o medicamento. Já em caso positivo, o paciente é direcionado ao SAE para início imediato do tratamento antirretroviral.

Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e laudo dos testes realizados.

