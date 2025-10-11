Prefeitura de Fortaleza quer expandir PrEP para postos de saúde

Em Fortaleza, a PrEP é ofertada atualmente apenas nos Serviços Ambulatoriais Especializados (SAEs) e em Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) da Prefeitura. / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO, em 29/01/2025

A Prefeitura de Fortaleza pretende ampliar o acesso à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para postos de saúde do município, ampliando o atendimento às pessoas interessadas em adotar o método como forma de prevenção ao HIV. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a proposta ainda está em fase de implementação e estruturação pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT). A pasta informou que os locais onde o serviço será ofertado ainda não foram oficialmente confirmados, mas que a divulgação ocorrerá em breve.

Conhecida como Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), a estratégia consiste no uso de medicamentos antirretrovirais antes das relações sexuais, com o objetivo de prevenir a infecção pelo vírus. O tratamento é gratuito e faz parte da estratégia de Prevenção Combinada do Sistema Único de Saúde (SUS), voltada especialmente para pessoas em situação de maior vulnerabilidade. LEIA MAIS | Obesidade: HGF oferece ambulatório e cirurgia bariátrica; saiba como ter acesso

Onde o serviço está disponível atualmente Em Fortaleza, a PrEP é ofertada atualmente apenas nos Serviços Ambulatoriais Especializados (SAEs) e em Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) da Prefeitura. Os atendimentos são realizados nos SAEs das policlínicas municipais, no SAE Christus, ligado à Universidade Christus, e no CTA/SAE Emanuel Gomes Pinto, localizado no bairro Jacarecanga.