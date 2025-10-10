Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Policial civil aposentado é morto a tiros em Fortaleza

Jéssika Sisnando
O policial civil João Lopes Cavalcante foi morto a tiros no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. O crime aconteceu nesta sexta-feira, 10. 

O policial civil ingressou na instituição em fevereiro de 1980 e estava aposentado desde 2015.

A vítima foi baleada por criminosos em uma motocicleta, que fugiram após o crime. Lopes foi encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) lamentou o caso em nota.

"A pasta reforça que composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) estão em diligências ininterruptas relacionadas à ocorrência de homicídio", comunicou. 

Conforme o órgão, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), ambas da PC-CE; e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que segue em andamento.

