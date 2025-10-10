Policial civil aposentado é morto a tiros em Fortaleza

Movimentação após o crime contra o policial civil Lopes / Crédito: leitor via WhatsApp

O policial civil João Lopes Cavalcante foi morto a tiros no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. O crime aconteceu nesta sexta-feira, 10. O policial civil ingressou na instituição em fevereiro de 1980 e estava aposentado desde 2015.