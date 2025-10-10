Vigilante tem casa pichada com ordem de expulsão por facção criminosa em Fortaleza

Vigilante se mudou com a família após as ameaças que seriam de facções criminosas

A vítima morava na residência com a esposa e a filha, uma criança. Após a pichação que dizia "vaza" e o nome do vigilante, ele foi embora. Um caminhão de mudança foi acionado e realizou a retirada dos móveis e eletrodomésticos.

Um vigilante teve a casa pichada com uma ordem de expulsão na última quinta-feira, 10, no bairro Pici, em Fortaleza. A vítima realizou a mudança as pressas após a ameaça.

A pichação teria sido realizada por integrantes de uma facção criminosa. Nas proximidades da casa também havia outra pichação com ameaças aos moradores "X9", que repassassem informações para a Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura a denúncia de ameaça, que teria sido registrada na quinta-feira, 9, no Antônio Bezerra.

Conforme o órgão, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e levantou informações relacionadas à ocorrência, que está sob investigação do 10º Distrito Policial.

O POVO entrou em contato com o sindicato dos vigilantes, que informou não ter sido informado sobre o caso, mas iria apurar.