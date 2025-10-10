Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vigilante tem casa pichada com ordem de expulsão por facção criminosa em Fortaleza

Vigilante se mudou com a família após as ameaças que seriam de facções criminosas
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Tipo Notícia

Um vigilante teve a casa pichada com uma ordem de expulsão na última quinta-feira, 10, no bairro Pici, em Fortaleza. A vítima realizou a mudança as pressas após a ameaça. 

A vítima morava na residência com a esposa e a filha, uma criança. Após a pichação que dizia "vaza" e o nome do vigilante, ele foi embora. Um caminhão de mudança foi acionado e realizou a retirada dos móveis e eletrodomésticos. 

A pichação teria sido realizada por integrantes de uma facção criminosa. Nas proximidades da casa também havia outra pichação com ameaças aos moradores "X9", que repassassem informações para a Polícia. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura a denúncia de ameaça, que teria sido registrada na quinta-feira, 9, no Antônio Bezerra.

Conforme o órgão, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e levantou informações relacionadas à ocorrência, que está sob investigação do 10º Distrito Policial. 

O POVO entrou em contato com o sindicato dos vigilantes, que informou não ter sido informado sobre o caso, mas iria apurar. 

Na coluna do jornalista Lucas Barbosa desta sexta-feira, 10, é abordada a falta de políticas públicas para pessoas que são expulsas por facções. 

