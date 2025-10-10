Crianças aprendem primeiros socorros com projeto Samuzinho

Crianças aprendem primeiros socorros com projeto SamuzinhoAção ensinou três técnicas de primeiros socorros a crianças de todas as idades. Atividade ocorreu no Cidade Mais Infância
Eufóricas e atentas, crianças aprenderam manobras de primeiros socorros com o projeto Samuzinho, feito pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). A ação ocorreu pela primeira vez na Cidade Mais Infância, espaço da Secretaria de Proteção Social (SPS), na tarde desta sexta-feira, 10.
Crianças de todas as idades aprenderam como realizar compressão cardíaca Técnica de primeiros socorros para reanimar uma pessoa em parada cardiorrespiratória. O procedimento ajuda a bombear o sangue até a chegada do atendimento médico. , técnica de desengasgo e como identificar um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
“É uma ação salvadora de vidas”, diz médico emergencista
O médico emergencista e diretor do Núcleo de Educação em Urgências do Samu CE, Yury Tavares, explica a importância da ação às crianças.
“São situações que podem acontecer dentro da própria casa. Pode acontecer com pai ou mãe, e enquanto ela [criança] aprende [as técnicas], ela também aprende a como chamar o Samu. É uma ação salvadora de vidas, literalmente”, afirma.
Ele relata que, apesar da ação ser voltada aos menores, os pais e responsáveis também aprendem com as encenações.
O projeto não tem uma periodicidade exata. Segundo Yury, a ação é realizada a cada um ou dois meses, sempre em locais variados. “A cada um a dois meses a gente faz algum evento, seja voltado às crianças especificamente como aqui, num ambiente como esse, ou em praças públicas", finaliza.
Samyla Citó, enfermeira facilitadora do Samu, conta que é “muito prazerosa” de compartilhar o conhecimento com os pequenos. Durante a ação também foi ensinado como utilizar um Desfibrilador Externo Automático (DEA).
“Eles têm muito interesse em aprender. E também é muito novo o uso do DEA, que é um aparelho feito para ser usado por pessoas leigas (...) Quanto mais cedo a gente compartilha esse conhecimento, do suporte básico de vida, mais pessoas vão aprender”, complementa.
A coordenadora-geral do espaço, Patrícia Rinaldi, destaca que é muito importante levar esse tipo de informação às crianças. “Enquanto elas têm contato com esse tipo de atividade, surge nelas uma consciência cidadã”.
“Um equipamento público, que trabalha não só o entretenimento das crianças, mas também a educação”, finaliza.
Crianças aprendem a como salvar uma vida
Com os olhos vidrados, pequenos de todas as idades prestavam atenção em socorristas e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará (Samu CE), que realizavam as práticas de salvamento em um boneco de plástico.
É o caso da pequena Maria da Glória de Sousa, de 10 anos. Com um jaleco branco, a menina, que é natural de Aiuaba, conta como foi a experiência com o Samuzinho: “É muito legal, [eu] aprendi compreensão cardíaca e como desengasgar um bebê”.
A pequena fala da importância de aprender as técnicas: “Pra quando não tiver ninguém por perto e alguém começar a engasgar ou desmaiar”.
A mãe de Maria da Glória, que também é professora, conta que a “ação é uma maravilha”.
“Todas estão muito felizes e aproveitando tudo. É tudo muito novo para eles. É muito importante que eles aprendam essas técnicas de salvamento”, ressalta a educadora.
Segurando a pequena Layla Maria, 4, a costureira Ana Camila conta que trouxe ao espaço para participar da ação: “Tô encantada com tudo isso. É muito lindo. Tô amando”, diz.
A dona de casa, Susy do Nascimento, conta que saiu da Barra do Ceará para trazer a sobrinha, Sofia do Nascimento, 6; o filho, Isaque Nascimento, 9; e os amigos dos pequenos, Carlos Levy, 10, e Pedro Miguel, 10.
“Aqui é muito bom, eles gostam e ficam mais livres [para brincar]. Eu posso deixar eles e ir ali sentar. As atividades são muito educativas”, afirma.
Como visitar o Cidade Mais Infância
Para fazer a visitação no espaço, é necessário acessar o site do Cidade Mais Infância e realizar o agendamento. O ingresso social equivale a 4 kg de alimentos não perecíveis.
Crianças neurodivergentes, beneficiárias de programas sociais ou de instituições públicas, são isentas.
Instituições, projetos e grupos corporativos precisam realizar o agendamento através do e-mail [email protected].