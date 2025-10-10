Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crianças aprendem primeiros socorros com projeto Samuzinho

Ação ensinou três técnicas de primeiros socorros a crianças de todas as idades. Atividade ocorreu no Cidade Mais Infância
Eufóricas e atentas, crianças aprenderam manobras de primeiros socorros com o projeto Samuzinho, feito pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). A ação ocorreu pela primeira vez na Cidade Mais Infância, espaço da Secretaria de Proteção Social (SPS), na tarde desta sexta-feira, 10.

Crianças de todas as idades aprenderam como realizar compressão cardíaca Técnica de primeiros socorros para reanimar uma pessoa em parada cardiorrespiratória. O procedimento ajuda a bombear o sangue até a chegada do atendimento médico. , técnica de desengasgo e como identificar um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“É uma ação salvadora de vidas”, diz médico emergencista

O médico emergencista e diretor do Núcleo de Educação em Urgências do Samu CE, Yury Tavares, explica a importância da ação às crianças.

“São situações que podem acontecer dentro da própria casa. Pode acontecer com pai ou mãe, e enquanto ela [criança] aprende [as técnicas], ela também aprende a como chamar o Samu. É uma ação salvadora de vidas, literalmente”, afirma.

Ele relata que, apesar da ação ser voltada aos menores, os pais e responsáveis também aprendem com as encenações.

O projeto não tem uma periodicidade exata. Segundo Yury, a ação é realizada a cada um ou dois meses, sempre em locais variados. “A cada um a dois meses a gente faz algum evento, seja voltado às crianças especificamente como aqui, num ambiente como esse, ou em praças públicas", finaliza.

Samyla Citó, enfermeira facilitadora do Samu, conta que é “muito prazerosa” de compartilhar o conhecimento com os pequenos. Durante a ação também foi ensinado como utilizar um Desfibrilador Externo Automático (DEA).

“Eles têm muito interesse em aprender. E também é muito novo o uso do DEA, que é um aparelho feito para ser usado por pessoas leigas (...) Quanto mais cedo a gente compartilha esse conhecimento, do suporte básico de vida, mais pessoas vão aprender”, complementa.

A coordenadora-geral do espaço, Patrícia Rinaldi, destaca que é muito importante levar esse tipo de informação às crianças. “Enquanto elas têm contato com esse tipo de atividade, surge nelas uma consciência cidadã”.

“Um equipamento público, que trabalha não só o entretenimento das crianças, mas também a educação”, finaliza.

Crianças aprendem a como salvar uma vida

Com os olhos vidrados, pequenos de todas as idades prestavam atenção em socorristas e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará (Samu CE), que realizavam as práticas de salvamento em um boneco de plástico.

É o caso da pequena Maria da Glória de Sousa, de 10 anos. Com um jaleco branco, a menina, que é natural de Aiuaba, conta como foi a experiência com o Samuzinho: “É muito legal, [eu] aprendi compreensão cardíaca e como desengasgar um bebê”.

A pequena fala da importância de aprender as técnicas: “Pra quando não tiver ninguém por perto e alguém começar a engasgar ou desmaiar”.

A mãe de Maria da Glória, que também é professora, conta que a “ação é uma maravilha”.

“Todas estão muito felizes e aproveitando tudo. É tudo muito novo para eles. É muito importante que eles aprendam essas técnicas de salvamento”, ressalta a educadora.

Segurando a pequena Layla Maria, 4, a costureira Ana Camila conta que trouxe ao espaço para participar da ação: “Tô encantada com tudo isso. É muito lindo. Tô amando”, diz.

A dona de casa, Susy do Nascimento, conta que saiu da Barra do Ceará para trazer a sobrinha, Sofia do Nascimento, 6; o filho, Isaque Nascimento, 9; e os amigos dos pequenos, Carlos Levy, 10, e Pedro Miguel, 10.

“Aqui é muito bom, eles gostam e ficam mais livres [para brincar]. Eu posso deixar eles e ir ali sentar. As atividades são muito educativas”, afirma.

Como visitar o Cidade Mais Infância

Para fazer a visitação no espaço, é necessário acessar o site do Cidade Mais Infância e realizar o agendamento. O ingresso social equivale a 4 kg de alimentos não perecíveis.

Crianças neurodivergentes, beneficiárias de programas sociais ou de instituições públicas, são isentas.

Instituições, projetos e grupos corporativos precisam realizar o agendamento através do e-mail [email protected].

