Crianças aprendem primeiros socorros com projeto Samuzinho

A ação ocorreu pela primeira vez na Cidade Mais Infância / Crédito: Fátima Holanda/Samu Ceará

Eufóricas e atentas, crianças aprenderam manobras de primeiros socorros com o projeto Samuzinho, feito pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). A ação ocorreu pela primeira vez na Cidade Mais Infância, espaço da Secretaria de Proteção Social (SPS), na tarde desta sexta-feira, 10. Crianças de todas as idades aprenderam como realizar compressão cardíaca Técnica de primeiros socorros para reanimar uma pessoa em parada cardiorrespiratória. O procedimento ajuda a bombear o sangue até a chegada do atendimento médico. , técnica de desengasgo e como identificar um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

LEIA | Dia das Crianças terá visitação a navio da Marinha no Cais do Porto, em Fortaleza “É uma ação salvadora de vidas”, diz médico emergencista O médico emergencista e diretor do Núcleo de Educação em Urgências do Samu CE, Yury Tavares, explica a importância da ação às crianças. “São situações que podem acontecer dentro da própria casa. Pode acontecer com pai ou mãe, e enquanto ela [criança] aprende [as técnicas], ela também aprende a como chamar o Samu. É uma ação salvadora de vidas, literalmente”, afirma. Ele relata que, apesar da ação ser voltada aos menores, os pais e responsáveis também aprendem com as encenações.

O projeto não tem uma periodicidade exata. Segundo Yury, a ação é realizada a cada um ou dois meses, sempre em locais variados. “A cada um a dois meses a gente faz algum evento, seja voltado às crianças especificamente como aqui, num ambiente como esse, ou em praças públicas", finaliza. Samyla Citó, enfermeira facilitadora do Samu, conta que é “muito prazerosa” de compartilhar o conhecimento com os pequenos. Durante a ação também foi ensinado como utilizar um Desfibrilador Externo Automático (DEA). “Eles têm muito interesse em aprender. E também é muito novo o uso do DEA, que é um aparelho feito para ser usado por pessoas leigas (...) Quanto mais cedo a gente compartilha esse conhecimento, do suporte básico de vida, mais pessoas vão aprender”, complementa.

A coordenadora-geral do espaço, Patrícia Rinaldi, destaca que é muito importante levar esse tipo de informação às crianças. “Enquanto elas têm contato com esse tipo de atividade, surge nelas uma consciência cidadã”. “Um equipamento público, que trabalha não só o entretenimento das crianças, mas também a educação”, finaliza. Crianças aprendem a como salvar uma vida Com os olhos vidrados, pequenos de todas as idades prestavam atenção em socorristas e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará (Samu CE), que realizavam as práticas de salvamento em um boneco de plástico.