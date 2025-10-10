Fiscalização da SPU embarga parque aquático infantil na Praia do Futuro

Nenhuma estrutura da barraca foi demolida, durante a operação, apenas interditada para o uso / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE) embargou o funcionamento de um novo parque aquático infantil, construído na Praia do Futuro, em Fortaleza. A estrutura, nomeada de Atlantinho Park, não possuía as devidas permissões e licença municipais. A ação foi resultado de uma fiscalização de rotina, intensificada por recomendação do Ministério Público Federal (MPF), que identificou a construção do novo equipamento.

Nas redes sociais, a inauguração do parque foi anunciada como sendo "o parque aquático com os maiores toboáguas da região - Íris e Tritão -" (...) Com estrutura renovada, conforto para toda a família e novas experiências". Em entrevista ao O POVO, o superintendente da SPU-CE, Fábio Galvão, afirmou que nenhuma estrutura foi demolida, durante a operação, apenas interditada para o uso. Houve também a autuação do estabelecimento pela área construída acima do permitido.

Segundo ele, a decisão pela não remoção da estrutura foi tomada para evitar danos a outras estruturas da barraca, já que, nesse caso, todo o estabelecimento precisaria ser embargado. No entorno do equipamento, foram instalas placas e fita zebrada, indicando a proibição de acesso. "A gente vai dar a possibilidade dele mesmo tirar essa estrutura, o MPF geralmente recomenda isso nesses acontecimentos. A gente vai mandar para o MPF o que a gente cumpriu. Isso é também uma recomendação do MPF. Além da nossa fiscalização corriqueira, o MPF recomenda que, no dia a dia, a gente fiscalize para evitar novas construções", explica.