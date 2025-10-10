Fiscalização da SPU embarga parque aquático infantil na Praia do Futuro

Fiscalização da SPU embarga parque aquático infantil na Praia do FuturoProprietários da barraca de praia responsável pela estrutura não apresentaram as permissões necessárias para o funcionamento do parque
A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE) embargou o funcionamento de um novo parque aquático infantil, construído na Praia do Futuro, em Fortaleza. A estrutura, nomeada de Atlantinho Park, não possuía as devidas permissões e licença municipais.
A ação foi resultado de uma fiscalização de rotina, intensificada por recomendação do Ministério Público Federal (MPF), que identificou a construção do novo equipamento.
Nas redes sociais, a inauguração do parque foi anunciada como sendo “o parque aquático com os maiores toboáguas da região - Íris e Tritão -” (...) Com estrutura renovada, conforto para toda a família e novas experiências”.
Em entrevista ao O POVO, o superintendente da SPU-CE, Fábio Galvão, afirmou que nenhuma estrutura foi demolida, durante a operação, apenas interditada para o uso. Houve também a autuação do estabelecimento pela área construída acima do permitido.
Segundo ele, a decisão pela não remoção da estrutura foi tomada para evitar danos a outras estruturas da barraca, já que, nesse caso, todo o estabelecimento precisaria ser embargado. No entorno do equipamento, foram instalas placas e fita zebrada, indicando a proibição de acesso.
“A gente vai dar a possibilidade dele mesmo tirar essa estrutura, o MPF geralmente recomenda isso nesses acontecimentos. A gente vai mandar para o MPF o que a gente cumpriu. Isso é também uma recomendação do MPF. Além da nossa fiscalização corriqueira, o MPF recomenda que, no dia a dia, a gente fiscalize para evitar novas construções”, explica.
Galvão destacou que qualquer obra realizada na Praia do Futuro, mesmo sendo território da União, precisa da autorização de um ente municipal.
“No caso, a Seuma (Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Fortaleza) emite essa autorização: ou licença de instalação ou autorização de obra. A Praia do Futuro segue à risca também isso. Então, qualquer obra na Praia do Futuro, mesmo sendo área da União, a gente respeita e entende que tem que ter uma autorização do ente municipal”, ressalta.
O embargo, conforme explica o superintendente, consiste na proibição do uso das estruturas não autorizadas. “Já que não tem nenhuma dessas licenças, há um risco para as crianças utilizarem”, avalia, destacando a importância das permissões para os usuários dos equipamentos.
O que dizem os responsáveis pelo parque aquático?
Em nota enviada ao O POVO, a Atlantidz classificou o recente embargo referente à instalação dos novos toboáguas em seu parque aquático como "um mal-entendido técnico, já em processo de esclarecimento junto à Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE)".
A empresa afirmou que continua em pleno funcionamento, com todas as demais operações, restaurante, piscina infantil, áreas de lazer e atendimento.
O estabelecimento destacou que não houve qualquer ampliação, construção nova ou modificação estrutural na área, "mas sim melhorias em uma estrutura já existente, dentro dos limites e do perímetro da barraca, seguindo rigorosamente as normas de segurança e operação".
"O investimento realizado faz parte do processo contínuo de modernização e aprimoramento das experiências oferecidas aos visitantes, com a instalação de dois novos toboáguas, Íris e Tritão, que foram integrados à infraestrutura anterior, sem qualquer expansão física da área construída", informou a empresa.
Por fim, os responsáveis pela barraca reiteraram o comprometimento com a legislação vigente, com a transparência e com o diálogo institucional, e disseram seguir colaborando com os órgãos competentes para o pronto esclarecimento da situação e reabertura das atrações o mais breve possível.
Construção de novas estruturas na Praia do Futuro não estão sendo autorizadas
Em 2005, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública pedindo a remoção de barracas construídas irregularmente na região. A ação culminou em uma longa disputa judicial, que se estende até hoje.
No dia 7 de janeiro deste ano, o presidente Lula (PT) sancionou a Lei 15.092, de 2025, que reconheceu as barracas e atividades dos barraqueiros da Praia do Futuro como patrimônio cultural brasileiro. Apesar disso, foi vetado o trecho do texto que condicionava o funcionamento desses estabelecimentos apenas à autorização municipal.
De acordo com Galvão, atualmente a ação está na fase final de acordo. Apesar disso, ainda por conta do andamento das tratativas relacionadas ao acordo da ação civil pública, a Seuma não estaria emitindo autorizações para novas construções na Praia do Futuro.
“No acordo que está sendo firmado entre a SPU, a AGU (Advocacia Geral da União) e o MPF, só estão autorizadas manutenções na Praia do Futuro. Quem já tem sua estrutura, que está com problema, pode fazer a manutenção. Nesse caso, o proprietário ou a proprietária, eles fizeram uma nova estrutura, um novo parque aquático. E necessita de permissões para instalar um equipamento desse porte”, conclui.
Segundo ele, entre os documentos não apresentados aos fiscais pelos proprietários da barraca Atlantidz, estão: autorização de obra, licença de instalação, anuência ambiental e urbanística, da Seuma, e o projeto técnico, que deve ser autorizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE).
“Só que tudo isso que eu falei (as permissões), a Seuma não dá, em razão dessa ação civil pública. Ela não dá, com razão mesmo, porque o tribunal solicita que a gente não autorize novas estruturas. É até um respeito ao acordo que está tendo”, enfatiza.
Segundo o superintendente, os proprietários das barracas da Praia do Futuro foram informados sobre a orientação pela Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF).
Procurada pelo O POVO, a Seuma informou, por meio de nota, que "em razão da ação judicial movida pelo Ministério Público Federal (MPF), a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) não emite licenças para a área onde atualmente funcionam as barracas da Praia do Futuro. No momento, qualquer solicitação nesse sentido deve ser direcionada para a Secretaria do Patrimônio da União".