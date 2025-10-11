Circuito Pet fornece atendimento veterinário em Fortaleza

Os cães foram a maioria dos atendimentos / Crédito: FERNANDA BARROS

A primeira edição do Circuito Pet ocorreu na manhã deste sábado, 11, no shopping RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy em Fortaleza. A ação foi uma parceria entre o empreendimento e a Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA). Os tutores tiveram atendimento veterinário e vacinação para seus animais, tudo de forma gratuita. Os cães marcaram presença e formaram a maior parte dos atendimentos, que também abrangeu os gatos. A ação começou às 10 horas e seguiu até às 13 horas. Logo no início, já havia fila para os atendimentos, que eram realizados rapidamente.

Marta Andrade Albuquerque, moradora do bairro Jardim Iracema, foi uma das que aproveitou o evento para levar o seu cachorro Rick, de seis anos, para uma consulta médica, após ele apresentar alguns sintomas incomuns. Ela também buscou orientação sobre o serviço de castração e o bichinho esperou tranquilo durante todo o processo. Marta Maria Albuquerque e seu cachorro Ricky, de seis anos Crédito: FERNANDA BARROS “Estes eventos são muito importantes, inclusive eu sempre participo. Foi nesses eventos que eu consegui a coleira contra o calazar”, detalha. “Eventos como esse se enquadram dentro do que chamamos de saúde única, composta pelo meio ambiente, animal e ecossistema. Precisa estar tudo interligado”, explica Livia Melo, médica veterinária que atua como assessora técnica da SMPA.

Leia mais Veja como cuidar dos animais em dias muito quentes Sobre o assunto Veja como cuidar dos animais em dias muito quentes Gatinha adotada teve seu primeiro atendimento médico no Circuito Pet Os serviços gratuitos atraíram Luis de Oliveira Borges, 19, que levou a gatinha Chiquita para seu primeiro atendimento veterinário. Ela foi adotada há dois meses, quando Luis voltava da faculdade, em Itapajé, e a gata o seguiu. Ele entrou em um mercantil, mas ela ficou esperando ele retornar. “Eu disse que se ela estivesse me esperando, a levaria pra casa. E quando eu voltei ela estava lá brincando”, conta ele. O jovem aproveitou a ação para que Chiquita tomasse as vacinas, já que não tinha condições de levá-la em um veterinário particular.

Luis Borges, 19, levou a gata Chiquita, adotada há dois meses Crédito: FERNANDA BARROS Circuito Pet também promoveu atividades infantis

Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado neste domingo, 12 de outubro, o Circuito Pet promoveu atividades infantis como pintura facial, oficina de desenhos, além de investir na parte educativa. As crianças puderam aproveitar contação de histórias e um jogo de tabuleiro sobre a importância da causa animal.