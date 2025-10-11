Circuito Pet fornece atendimento veterinário em Fortaleza

1º Circuito Pet promove atendimento veterinário e atividades para as criançasAção contou também com vacinas e distribuição de material educativo
A primeira edição do Circuito Pet ocorreu na manhã deste sábado, 11, no shopping RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy em Fortaleza. A ação foi uma parceria entre o empreendimento e a Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA). Os tutores tiveram atendimento veterinário e vacinação para seus animais, tudo de forma gratuita.
Os cães marcaram presença e formaram a maior parte dos atendimentos, que também abrangeu os gatos. A ação começou às 10 horas e seguiu até às 13 horas. Logo no início, já havia fila para os atendimentos, que eram realizados rapidamente.
Marta Andrade Albuquerque, moradora do bairro Jardim Iracema, foi uma das que aproveitou o evento para levar o seu cachorro Rick, de seis anos, para uma consulta médica, após ele apresentar alguns sintomas incomuns. Ela também buscou orientação sobre o serviço de castração e o bichinho esperou tranquilo durante todo o processo.
“Estes eventos são muito importantes, inclusive eu sempre participo. Foi nesses eventos que eu consegui a coleira contra o calazar”, detalha.
“Eventos como esse se enquadram dentro do que chamamos de saúde única, composta pelo meio ambiente, animal e ecossistema. Precisa estar tudo interligado”, explica Livia Melo, médica veterinária que atua como assessora técnica da SMPA.
Gatinha adotada teve seu primeiro atendimento médico no Circuito Pet
Os serviços gratuitos atraíram Luis de Oliveira Borges, 19, que levou a gatinha Chiquita para seu primeiro atendimento veterinário. Ela foi adotada há dois meses, quando Luis voltava da faculdade, em Itapajé, e a gata o seguiu. Ele entrou em um mercantil, mas ela ficou esperando ele retornar.
“Eu disse que se ela estivesse me esperando, a levaria pra casa. E quando eu voltei ela estava lá brincando”, conta ele. O jovem aproveitou a ação para que Chiquita tomasse as vacinas, já que não tinha condições de levá-la em um veterinário particular.
Circuito Pet também promoveu atividades infantis
Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado neste domingo, 12 de outubro, o Circuito Pet promoveu atividades infantis como pintura facial, oficina de desenhos, além de investir na parte educativa.
As crianças puderam aproveitar contação de histórias e um jogo de tabuleiro sobre a importância da causa animal.
Os pequenos Bernardo, 9, e Giovana, 7, participaram da contação de histórias e ainda comeram pipoca e algodão doce, após comprarem seus presentes do Dia das Crianças no shopping.
Saiba mais sobre atendimento gratuito na Cidade
Clínica veterinária Jacó
A Clínica Veterinária Jacó é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza que realiza atendimentos como: urgências; emergências; consultas clínicas; especialidades médicas (cardiologia, oncologia, ortopedia e neurologia); cirurgias gerais (tecidos moles, oncológicas e ortopédicas); cirurgias de esterilização, exames de imagem (raio-x e ultrassom); exames laboratoriais; aplicação de medicamentos, curativos, talas e fluidoterapia.
O equipamento funciona na avenida dos Paroaras, 60, esquina com a avenida da Saudade - Passaré, Fortaleza.
O atendimento é feito de segunda a sexta-feira mediante a entrega fichas por ordem de chegada ou por agendamento online.
São 31 fichas de consultas clínicas - sendo 15 para agendamento on-line e 16 presenciais -; oito fichas de clínica cirúrgica - três para agendamento on-line e 5 presenciais-; seis fichas de ortopedia, sendo duas para agendamento on-line e quatro presenciais.
Para os atendimentos de emergência, as fichas são entregues de acordo com a demanda, até as 15 horas.
Vetmóvel
O projeto, lançado em 2018, conta com duas unidades itinerantes e uma fixa, e o atendimento ocorre de das 7 horas às 12 horas e das 13 horas às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Para ser atendido, é necessário portar RG, CPF e comprovante de endereço da cidade de Fortaleza, além de fazer o agendamento online.
Em outubro de 2025, os Vetmóveis estão no Parque Rachel de Queiroz (Rua Edgar Falcão, 130) e no Jardim das Oliveiras (Rua Henrique de Castro, 34).
Também é preciso transportar os animais de forma adequada: cães devem ser levados com coleira, guia e focinheira, enquanto gatos precisam estar em caixas de transporte adequadas, sendo somente um animal por caixa.