Conta de água do cearense ficará 9,73% mais cara em novembro

Conta de água do cearense ficará 9,73% mais cara em novembroA Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou revisão extraordinária que passará a vigorar em uma quarta-feira, 5 de novembro de 2025
A conta de água do cearense vai ficar 9,73% mais cara a partir de 5 de novembro. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou revisão extraordinária para todas as categorias de consumo.
O valor médio dos serviços de água e esgoto dos municípios atendidos pela empresa passa a ser de R$ 6,90 por metro cúbico (m³).
Até então o valor médio estava em R$ 6,29 por m³, com o último reajuste anual aplicado em 5 de agosto de 2024.
O aumento foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) na última quinta-feira, 2 de outubro, após reunião do Conselho Deliberativo.
Conforme a Cagece, a revisão extraordinária considera os custos operacionais e de manutenção incorridos em 2024, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a sustentabilidade das operações.
"Dessa forma, a Cagece garantirá os investimentos necessários à manutenção, expansão e melhoria contínua dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário do Estado", complementou em comunicado.
Acrescentou que revisão tarifária contempla o cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços públicos, conforme estabelecido nos contratos de programa firmados pela companhia com os municípios.
Confira os últimos reajustes tarifários da Cagece
- 2013: 8,51%
- 2014/Capital: 7,30%
- 2014/Interior: 7,51%
- 2015: 12,90%
- 2016: 11,96%
- 2017: 12,90%
- 2017/revisão ordinária: 4,33%
- 2018/complementação tarifária: 5,70%
- 2019: 15,86%
- 2021: 12,25%
- 2022: 6,69%
- 2023: 3,55%
- 2023/reajuste extraordinário:14,39%
- 2024: 8%
- 2025-novembro/reajuste extraordinário: 9,73%
