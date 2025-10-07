Conta de água do cearense ficará 9,73% mais cara em novembro

Conta de água vai ficar mais cara a partir do dia 5 de novembro no Ceará / Crédito: Pexels / Helena Lopes

A conta de água do cearense vai ficar 9,73% mais cara a partir de 5 de novembro. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou revisão extraordinária para todas as categorias de consumo.

O valor médio dos serviços de água e esgoto dos municípios atendidos pela empresa passa a ser de R$ 6,90 por metro cúbico (m³).

Até então o valor médio estava em R$ 6,29 por m³, com o último reajuste anual aplicado em 5 de agosto de 2024. O aumento foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) na última quinta-feira, 2 de outubro, após reunião do Conselho Deliberativo. Conforme a Cagece, a revisão extraordinária considera os custos operacionais e de manutenção incorridos em 2024, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a sustentabilidade das operações.