Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conta de água do cearense ficará 9,73% mais cara em novembro

Conta de água do cearense ficará 9,73% mais cara em novembro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou revisão extraordinária que passará a vigorar em uma quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Atualizado às Autor Beatriz Cavalcante
Autor
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A conta de água do cearense vai ficar 9,73% mais cara a partir de 5 de novembro. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou revisão extraordinária para todas as categorias de consumo.

O valor médio dos serviços de água e esgoto dos municípios atendidos pela empresa passa a ser de R$ 6,90 por metro cúbico (m³).

Até então o valor médio estava em R$ 6,29 por m³, com o último reajuste anual aplicado em 5 de agosto de 2024.

O aumento foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) na última quinta-feira, 2 de outubro, após reunião do Conselho Deliberativo.

Conforme a Cagece, a revisão extraordinária considera os custos operacionais e de manutenção incorridos em 2024, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a sustentabilidade das operações.

"Dessa forma, a Cagece garantirá os investimentos necessários à manutenção, expansão e melhoria contínua dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário do Estado", complementou em comunicado.

Acrescentou que revisão tarifária contempla o cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços públicos, conforme estabelecido nos contratos de programa firmados pela companhia com os municípios.

Confira os últimos reajustes tarifários da Cagece

  • 2013: 8,51%
  • 2014/Capital: 7,30%
  • 2014/Interior: 7,51%
  • 2015: 12,90%
  • 2016: 11,96%
  • 2017: 12,90%
  • 2017/revisão ordinária: 4,33%
  • 2018/complementação tarifária: 5,70%
  • 2019: 15,86%
  • 2021: 12,25%
  • 2022: 6,69%
  • 2023: 3,55%
  • 2023/reajuste extraordinário:14,39%
  • 2024: 8%
  • 2025-novembro/reajuste extraordinário: 9,73%

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar