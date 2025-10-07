Ex-copeiro é condenado por decapitar funcionário dentro do IJF

Ex-copeiro é condenado a 25 anos de prisão por decapitar funcionário dentro do IJFCaso aconteceu em abril do ano passado e vitimou o zelador do hospital. O crime teria sido motivado por ciúmes, em razão da namorada do acusado trabalhar na unidade com a vítima
O ex-copeiro Francisco Aurélio Rodrigues de Lima foi condenado a 25 anos e nove meses de prisão por matar a tiros e decapitar um funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.
A sentença foi proferida pela 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, nessa segunda-feira, 6.
O conselho de sentença considerou o réu culpado pelos crimes de homicídio consumado do zelador Francisco Mizael Souza da Silva e por homicídio tentado contra Carlos Sérgio Matos de Queiroz, nas dependências do IJF.
Os crime aconteceram em abril de 2024. Ele foi sentenciado a 25 anos e nove meses de prisão, sendo 18 anos e nove meses pelo homicídio consumado e sete anos pelo crime tentado. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Conforme os autos, Aurélio trabalhou como copeiro no hospital e usou uma arma de fogo para cometer o crime, mas em seguida decapitou a vítima.
O crime teria sido motivado por ciúmes, em razão da namorada do acusado trabalhar na unidade com a vítima.
A decisão da condenação afirmou que a motivação foi grave e reprovável. “O réu atentou contra a vida da vítima por motivo torpe consistente em ciúmes que nutria com a amizade da sua ex-namorada e a vítima”, consta no texto da sentença.
O acusado já havia trabalhado como copeiro no IJF, no entanto, na época do crime, o réu estava atuando como motorista de aplicativo. No dia do crime, Aurélio entrou no IJF ainda com uso do reconhecimento facial como funcionário.
O sentenciado foi localizado e preso no distrito de Patacas, na cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no mesmo dia do crime. Ele teve prisão preventiva decretada em abril do ano passado.