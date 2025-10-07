Ex-copeiro é condenado por decapitar funcionário dentro do IJF

Câmeras de vigilância flagraram o acusado entrando no IJF / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O ex-copeiro Francisco Aurélio Rodrigues de Lima foi condenado a 25 anos e nove meses de prisão por matar a tiros e decapitar um funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. A sentença foi proferida pela 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, nessa segunda-feira, 6.

O conselho de sentença considerou o réu culpado pelos crimes de homicídio consumado do zelador Francisco Mizael Souza da Silva e por homicídio tentado contra Carlos Sérgio Matos de Queiroz, nas dependências do IJF. Os crime aconteceram em abril de 2024. Ele foi sentenciado a 25 anos e nove meses de prisão, sendo 18 anos e nove meses pelo homicídio consumado e sete anos pelo crime tentado. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Leia Mais | Após homicídio, IJF deverá ter mais guardas municipais e reconhecimento facial Conforme os autos, Aurélio trabalhou como copeiro no hospital e usou uma arma de fogo para cometer o crime, mas em seguida decapitou a vítima.