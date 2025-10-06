Ceará tem 77% das escolas de Ensino Médio funcionando em tempo integral

Ceará tem 77% das escolas de Ensino Médio funcionando em tempo integralEstado tem 55% dos alunos do Ensino Médio da rede estadual matriculados no ensino em tempo integral
Das 766 unidades de ensino da rede pública estadual — responsável pelas escolas de Ensino Médio no Ceará —, 531 funcionam em tempo integral. A meta do Governo do Ceará é universalizar esse modelo de ensino até 2026.
De acordo com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), as escolas são distribuídas entre 381 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), 132 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP), 1 Escola Estadual de Educação Profissional e Tempo Integral (EEEPPL), 1 Escola Família Agrícola (EFA), 12 Escolas de Ensino Médio do Campo (EEMPC), 1 Escola Militar, 1 Escola Quilombola e 2 Institutos.
Até o próximo ano, 138 escolas ainda devem ser entregues no Ceará, sendo 22 localizadas em Fortaleza. Desse total, 11 são novas construções e 11 vão passar por reconstrução. Para tal, o investimento será de R$ 1,52 bilhão, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).
Atualmente, a rede estadual conta com 385 mil estudantes matriculados, dos quais 184 mil estudam em tempo integral, o que representa cerca de 55% do total.
O governador Elmano de Freitas (PT) destacou que a ampliação das escolas em tempo integral tem como foco oferecer mais oportunidades para os jovens cearenses: “Essa juventude tem o sonho de serem professores, psicólogos, médicos, engenheiros, programadores. É para isso que estamos nesse processo no Ceará: para que a educação continue se qualificando e melhorando, permitindo que nossos jovens construam seus sonhos”.
A declaração do governador foi feita durante a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Raimundo Gomes de Carvalho, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 6. Antes funcionando em um prédio alugado, a instituição passa a ter sede própria.
A partir de 2026, a escola adotará o modelo de tempo integral, iniciando com turmas da 1ª série. Atualmente, a escola atende 675 estudantes distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite, oferecendo o Ensino Médio regular. Os alunos do atual Ensino Médio Regular permanecerão na escola até concluir a educação básica.
Uma das mais tradicionais do bairro, a escola foi inaugurada originalmente em 5 de dezembro de 1994 como Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Raimundo Gomes de Carvalho.
O diretor da escola, Sílvio Castro, celebrou a conquista da comunidade: “É com imensa alegria e profundo orgulho que nos reunimos hoje para a inauguração desta tão esperada instituição de ensino, o nosso querido Caic. A comunidade do Autran Nunes e das áreas vizinhas está em festa”.
"É um sonho que está sendo realizado — uma conquista dos professores, dos estudantes e das famílias que estão aqui hoje para receber esse equipamento tão importante", ainda declarou a secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela.
O novo prédio possui três pavimentos, 12 salas de aula, quatro laboratórios (dois de informática e dois multidisciplinares), biblioteca, pátio coberto, quadra poliesportiva, auditório e área de convivência com bancos e jardineiras, além de espaços administrativos para secretaria, coordenação, professores e diretoria.
Para a construção, equipagem e mobiliamento da nova unidade, foram investidos R$ 9,3 milhões em recursos do Governo do Estado — sendo R$ 7,1 milhões destinados à obra e R$ 2,2 milhões à aquisição de mobiliário e equipamentos.
Entre os estudantes, Kauan Soares, 16, aluno do 3º ano do Ensino Médio, contou que o novo prédio trouxe um novo ânimo. “Vir estudar nesses últimos meses antes do Enem aqui já deu muito gás para continuar estudando”, disse.
Já Pedro Paulo de Oliveira, 19, também do 3º ano, contou que seus planos para a Universidade surgiram do exemplo da própria escola. “Quero fazer faculdade de História. Surgiu essa vontade de ser professor por causa da dedicação dos professores daqui. Foram muito importantes para reforçar nosso conhecimento para o Enem, e agora estou com essa vontade de ser professor”, afirmou.
Terreno desocupado no Autran Nunes pode virar areninha ou piscina
Durante a inauguração da escola, o governador Elmano de Freitas sugeriu que um terreno desocupado, localizado entre a nova unidade e a Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Maria da Hora, possa ser transformado em um novo espaço de lazer e esporte. A área pertence ao Governo do Estado e, segundo o governador, o destino do local ainda será avaliado. Também não foi informada uma data de início das obras.
Elmano afirmou que a decisão será tomada em diálogo com a comunidade escolar: "Falam dele como a 'Areninha', mas quem sabe vocês não queiram uma piscina para a escola, para poderem praticar natação. Aqui temos uma escola do município e uma escola do estado, e vamos compartilhar o espaço para jogarem e, quem sabe, nadarem um pouco nesse calor".