Ceará tem 77% das escolas de Ensino Médio funcionando em tempo integral

Foram investidos R$ 9,3 milhões em recursos do Governo do Estado — sendo R$ 7,1 milhões destinados à obra e R$ 2,2 milhões à aquisição de mobiliário e equipamentos / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Das 766 unidades de ensino da rede pública estadual — responsável pelas escolas de Ensino Médio no Ceará —, 531 funcionam em tempo integral. A meta do Governo do Ceará é universalizar esse modelo de ensino até 2026. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), as escolas são distribuídas entre 381 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), 132 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP), 1 Escola Estadual de Educação Profissional e Tempo Integral (EEEPPL), 1 Escola Família Agrícola (EFA), 12 Escolas de Ensino Médio do Campo (EEMPC), 1 Escola Militar, 1 Escola Quilombola e 2 Institutos.

Até o próximo ano, 138 escolas ainda devem ser entregues no Ceará, sendo 22 localizadas em Fortaleza. Desse total, 11 são novas construções e 11 vão passar por reconstrução. Para tal, o investimento será de R$ 1,52 bilhão, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Atualmente, a rede estadual conta com 385 mil estudantes matriculados, dos quais 184 mil estudam em tempo integral, o que representa cerca de 55% do total. O governador Elmano de Freitas (PT) destacou que a ampliação das escolas em tempo integral tem como foco oferecer mais oportunidades para os jovens cearenses: “Essa juventude tem o sonho de serem professores, psicólogos, médicos, engenheiros, programadores. É para isso que estamos nesse processo no Ceará: para que a educação continue se qualificando e melhorando, permitindo que nossos jovens construam seus sonhos”.

A declaração do governador foi feita durante a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Raimundo Gomes de Carvalho, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 6. Antes funcionando em um prédio alugado, a instituição passa a ter sede própria. A partir de 2026, a escola adotará o modelo de tempo integral, iniciando com turmas da 1ª série. Atualmente, a escola atende 675 estudantes distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite, oferecendo o Ensino Médio regular. Os alunos do atual Ensino Médio Regular permanecerão na escola até concluir a educação básica. Uma das mais tradicionais do bairro, a escola foi inaugurada originalmente em 5 de dezembro de 1994 como Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Raimundo Gomes de Carvalho.

O diretor da escola, Sílvio Castro, celebrou a conquista da comunidade: “É com imensa alegria e profundo orgulho que nos reunimos hoje para a inauguração desta tão esperada instituição de ensino, o nosso querido Caic. A comunidade do Autran Nunes e das áreas vizinhas está em festa”. Nova sede da Escola de Ensino Médio Raimundo Gomes de Carvalho, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO "É um sonho que está sendo realizado — uma conquista dos professores, dos estudantes e das famílias que estão aqui hoje para receber esse equipamento tão importante", ainda declarou a secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela.



O novo prédio possui três pavimentos, 12 salas de aula, quatro laboratórios (dois de informática e dois multidisciplinares), biblioteca, pátio coberto, quadra poliesportiva, auditório e área de convivência com bancos e jardineiras, além de espaços administrativos para secretaria, coordenação, professores e diretoria. Para a construção, equipagem e mobiliamento da nova unidade, foram investidos R$ 9,3 milhões em recursos do Governo do Estado — sendo R$ 7,1 milhões destinados à obra e R$ 2,2 milhões à aquisição de mobiliário e equipamentos.

Entre os estudantes, Kauan Soares, 16, aluno do 3º ano do Ensino Médio, contou que o novo prédio trouxe um novo ânimo. “Vir estudar nesses últimos meses antes do Enem aqui já deu muito gás para continuar estudando”, disse.