Concursados da extinta Fagifor são empossados na rede municipal de saúde

Ao todo, 411 profissionais da saúde oriundos da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) serão empossados / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“É um orgulho”, declarou emocionada a autônoma Maria Iraci Ferreira, de 63 anos, ao ver a filha Joyce Ferreira, 33, assumir o cargo de auxiliar em saúde bucal na Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em Fortaleza. A profissional está entre os 331 aprovados no concurso da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), empossados nesta quinta-feira, 25. A solenidade, celebrada no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro, marcou a entrada de servidores de 11 diferentes categorias, aprovados no certame realizado em 2024, para integrar a rede municipal de saúde.

Ao todo, 411 profissionais da saúde oriundos da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) serão empossados, afirmou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Segundo ele, são quase 200 convocações para os Centro de Atenção Psicossocial (Caps); 311 empossados recentes, de um total de 411, para a rede de atenção primária; além de 82 profissionais a serem chamados para o Instituto Dr. José Frota (IJF). O gestor destacou que mil novos profissionais devem passar a integrar a rede municipal de saúde, incluindo as organizações sociais. A iniciativa faz parte do programa municipal “Saúde que Cuida”, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva.

Os profissionais vão atuar em postos de saúde, hospitais e no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com a posse, a expectativa da Prefeitura é que diversos serviços sejam restabelecidos, possibilitando mais de 19 mil atendimentos mensais pelas equipes de estratégia da saúde. Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE), José Quintino classificou a posse dos servidores como uma vitória para a categoria.

FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.09.2025: Riane Azevedo - Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, Leo Couto - Presidente da Câmara de vereadores de Fortaleza, Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, empossa, nesta quinta-feira (25/9), 331 aprovados no concurso público para a extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), realizado em 2024. A solenidade de posse será na Estação das Artes. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO “A convocação desses 411 é muito importante. Que venham mais convocados. Que se procure, ao invés de chamar para contratos precarizados, convocar os do cadastro de reserva, porque ele existe e está pronto para ser convocado também. A gente está em um clima de festa, porque cada convocação é uma vitória”, celebrou. Quintino destacou ainda a principal demanda da categoria. “Os novos servidores, da extinta Fagifor, pleiteiam a isonomia quanto à jornada de trabalho (...) que os plantões dados pelos ex-Fagifor sejam iguais aos plantões dados pelos atuais servidores”, destacou.

Profissionais e familiares celebram a posse Joyce Ferreira compareceu à cerimônia com os pais. Foram meses de estudos e abdicações que resultaram em sua aprovação como auxiliar de dentista. “Para mim foi uma correria, porque eu estou com um bebê de seis meses em casa. Meu pai e minha mãe me acompanharam em tudo, eles estão sendo o meu suporte e essa base para eu assumir. As expectativas são altas para dar um futuro melhor para os meus filhos e uma estabilidade melhor para eles”, comemora. Às lágrimas de felicidade, a mãe da médica Sabrina Medino Malveira, de 26 anos, acompanhou a posse da filha no primeiro concurso. Malveira representou a categoria dos médicos durante o evento. Ela aguardava há um ano o chamamento e está feliz pelo que considera uma estabilidade.