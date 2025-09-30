Posto de Saúde Maciel de Brito, no Conjunto Ceará, é entregue após 2 anos em obras

Posto de Saúde Maciel de Brito, no Conjunto Ceará, é entregue após 2 anos em obrasA unidade ampliada oferece consultas, exames, vacinação, farmácias, além de contar com o Centro de Zoonoses
O Posto de Saúde Maciel de Brito, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi reinaugurado na manhã desta terça-feira, 30, após passar por obras de requalificação. A Unidade de Atenção Primária à Saúde deve atender a mais de 18 mil pessoas do bairro e do entorno.
O equipamento estava em obras desde setembro de 2023, mas os trabalhos foram paralisados em outubro de 2024, e foram retomadas em abril deste ano. Durante a reforma, os atendimentos foram realizados por meio de uma unidade móvel.
As intervenções realizadas incluem a instalação de nova coberta, pintura completa do espaço, troca de grades e adequação para acessibilidade, incluindo piso tátil. Também foram feitas revisões nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Ao todo, foram investidos mais de R$ 4 milhões na obra.
Conforme a prefeitura, entre os serviços disponíveis, estão consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, exames laboratoriais e a entrega de medicamentos. A unidade também realiza procedimentos de vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites, gravidez e Covid-19), além da verificação de pressão arterial e glicemia, e curativos.
A secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, ressaltou as especificidades da unidade. “Esse posto tem um modelo bem diferente dos demais. É amplo, conta também com o Centro de Zoonoses e reúne três tipos de farmácia, o que amplia a assistência”, explicou.
O posto conta com 12 consultórios médicos e de enfermagem, três equipes de saúde bucal, quatro equipes da Estratégia Saúde da Família — com previsão de ampliação para cinco — além de 74 profissionais atuando no local.
Maria do Socorro Cardoso, 67, é moradora do bairro e é uma das pacientes assistidas pelo posto. Pré-diabética e hipertensa, a idosa espera que o novo equipamento melhore as condições de atendimento para todos os usuários.
“Onde a gente estava antes [posto móvel] não tinha muito espaço. Ficávamos no sol quente, mas agora, chegando aqui, já seremos atendidos direto na sala. Acredito que vai ser melhor”, diz a moradora.
O prefeito Evandro Leitão afirmou que a entrega faz parte de um plano maior de reestruturação da saúde municipal. “É uma mudança, sim. Nosso compromisso é recuperar toda a rede: estrutura física, quadro de profissionais, medicamentos”, declarou.
Durante o evento, também destacou que a meta da gestão é ampliar o horário de funcionamento dos postos, que hoje é até 19 horas, para 21 horas, e anunciou novas entregas para a região.
“Daqui a três meses devemos entregar o posto Pontes Neto, também no Conjunto Ceará. No início do próximo ano, entregaremos o Hospital Nossa Senhora da Conceição Viana”, disse.
Evandro declarou a implantação de um Espaço Girassol no bairro, voltado ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down.
Novo Centro de Zoonozes
Além da entrega do posto, também foi reinaugurada a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). O centro, anexo à unidade, passou por revitalização e contará com atendimento de médico-veterinário, além da oferta da vacina antirrábica. O equipamento funciona das 8 às 17 horas.