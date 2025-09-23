Prefeitura avalia funcionamento de postos de saúde até às 21 horas

Prefeitura avalia funcionamento de postos de saúde até às 21 horasAtualmente, 25 postos de saúde estão em reforma. Mesmo com obras, o funcionamento não é interrompido
Dos 134 postos de saúde operantes em Fortaleza, nenhum funciona até às 21 horas, porém, um estudo está sendo feito para que a medida se concretize. A afirmação é da secretária de saúde de Fortaleza, Riane Azevedo.
Atualmente, 25 postos na Capital estão passando por reformas. Pelo menos 87 unidades estão previstas para passar por reestruturações — totalizando 65% dos postos operantes. A ação faz parte da medida “Saúde que Cuida”, da prefeitura.
SMS estuda horário de funcionamento de postos
"Por enquanto estamos muito preocupados com a questão da recuperação da estrutura. Nós estamos com 24 [postos em reforma], e um que vai ser entregue nos próximos dias", declara Riane.
De acordo com ela, os postos estão sendo reformados pois estavam “muito deteriorados”. Após os reparos necessários, o próximo passo é realizar a entrega de alguns dos postos à população.
Questionada sobre o funcionamento dos postos até às 21 horas, Riane responde: “A gente vai escolher alguns que têm maior representatividade, que são maiores, para que eles funcionem no período da noite. Ainda estamos nesse trabalho". Atualmente, o funcionamento dos postos de saúde na Capital é das 7 às 19 horas.
A secretária também informa que o posto de saúde Maciel de Brito, localizado no bairro Conjunto Ceará, deverá ser entregue após reforma nas próximas semanas: “Foi um posto totalmente reformado. Ficou uma maravilha”.
Em fevereiro deste ano, o gestor municipal Evandro Leitão (PT) informou, em visita ao O POVO, que buscaria mais recursos com o Ministério da Saúde (MS), para que os postos funcionem até às 21 horas.
Postos de saúde por regional
A Capital conta com 134 postos de saúde, que funcionam das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No fim de semana e feriados, os postos Pio XII e Mattos Dourado funcionam exclusivamente para vacinação.
Confira abaixo onde encontrar os postos de saúde, divididos por cada regional em Fortaleza:
Regional de Saúde I
Regional de Saúde II
Regional de Saúde III
Regional de Saúde IV
Regional de Saúde V
Regional de Saúde VI
Também podem ser checados a lista de medicamentos disponíveis em cada posto de saúde.