Prefeitura avalia funcionamento de postos de saúde até às 21 horas

Atualmente, 25 postos de saúde estão em reforma. Mesmo com obras, o funcionamento não é interrompido

Dos 134 postos de saúde operantes em Fortaleza , nenhum funciona até às 21 horas , porém, um estudo está sendo feito para que a medida se concretize. A afirmação é da secretária de saúde de Fortaleza, Riane Azevedo.

Atualmente, 25 postos na Capital estão passando por reformas. Pelo menos 87 unidades estão previstas para passar por reestruturações — totalizando 65% dos postos operantes. A ação faz parte da medida “Saúde que Cuida”, da prefeitura.

SMS estuda horário de funcionamento de postos

"Por enquanto estamos muito preocupados com a questão da recuperação da estrutura. Nós estamos com 24 [postos em reforma], e um que vai ser entregue nos próximos dias", declara Riane.

De acordo com ela, os postos estão sendo reformados pois estavam “muito deteriorados”. Após os reparos necessários, o próximo passo é realizar a entrega de alguns dos postos à população.

Questionada sobre o funcionamento dos postos até às 21 horas, Riane responde: “A gente vai escolher alguns que têm maior representatividade, que são maiores, para que eles funcionem no período da noite. Ainda estamos nesse trabalho". Atualmente, o funcionamento dos postos de saúde na Capital é das 7 às 19 horas.