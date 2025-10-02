Denúncias de racismo crescem 13% no Ceará em 2025

Denúncias de racismo crescem 13% no Ceará em 2025Foram 182 denúncias entre janeiro e junho de 2025. No ano passado foram 161. Delegacia especializada foi criada em 2023
Entre os meses de janeiro a junho deste ano, houve um aumento de mais de 13% na quantidade de registros de crimes de preconceito de raça em todo o Estado.
Foram 182 ocorrências, enquanto que nos mesmo período de 2024 o total foi de 161 denúncias. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), destacando abril como o mês com maior número de casos, 46 ao todo.
Segundo o Governo do Estado, esse crescimento é consequência das políticas de conscientização sobre a importância da denúncia como ferramenta de combate ao racismo, realizadas pela Secretaria da Igualdade Racial (Seir).
“Atuamos de forma transversal para que todos os 184 municípios cearenses tenham consciência de que o racismo é crime. Seja por meio de formações, de projetos como o Município Sem Racismo ou de ações afirmativas”, pontua a secretária da Seir, Zelma Madeira.
Delegacia de crimes por discriminação racial foi criada em 2023
Inaugurada em 15 de fevereiro de 2023, a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim) é uma unidade especializada no atendimento de denúncias relacionadas à crimes de discriminação, oferecendo atendimento humanizado e especializado às vítimas.
A delegacia é vinculada ao Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCe) e atua no município de Fortaleza, no bairro Papicu, que fica na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) da Capital.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Decrim: Rua Valdetário Mota, 970, bairro Papicu - Fortaleza. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome delegacia responsável: (85) 98878-8325
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
