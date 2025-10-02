Motociclista derrapa em óleo espalhado por avenida de Fortaleza; veja vídeo

Motociclista derrapa em óleo espalhado por avenida de Fortaleza; veja vídeoAs imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o motociclista cai na pista após a moto derrapar no óleo
Um motociclista caiu após derrapar em óleo que estava espalhado na pista próximo ao viaduto da Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 2. Não há registro de vítimas.
As imagens que mostram o acidente foram gravadas por testemunhas no momento em que um condutor cai na pista. Logo em seguida ele se levanta e recomeça o trajeto.
A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que, no momento da chegada dos agentes ao local, a via já se encontrava seca e não foram registradas novas ocorrências de derrapagem.
O órgão também informou que permaneceu monitorando as áreas afetadas ao longo da manhã, sem registro de novos acidentes.