Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motociclista derrapa em óleo espalhado por avenida de Fortaleza; veja vídeo

Motociclista derrapa em óleo espalhado por avenida de Fortaleza; veja vídeo

As imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o motociclista cai na pista após a moto derrapar no óleo
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Um motociclista caiu após derrapar em óleo que estava espalhado na pista próximo ao viaduto da Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 2. Não há registro de vítimas.

LEIA MAIS | Motorista perde o controle e carro cai em canal da avenida Aguanambi

As imagens que mostram o acidente foram gravadas por testemunhas no momento em que um condutor cai na pista. Logo em seguida ele se levanta e recomeça o trajeto.

Leia mais

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que, no momento da chegada dos agentes ao local, a via já se encontrava seca e não foram registradas novas ocorrências de derrapagem.

O órgão também informou que permaneceu monitorando as áreas afetadas ao longo da manhã, sem registro de novos acidentes. 

Veja as imagens:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar