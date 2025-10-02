Motociclista derrapa em óleo espalhado por avenida de Fortaleza; veja vídeo

As imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o motociclista cai na pista após a moto derrapar no óleo

Um motociclista caiu após derrapar em óleo que estava espalhado na pista próximo ao viaduto da Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, em Fortaleza , na manhã desta quinta-feira, 2. Não há registro de vítimas.

As imagens que mostram o acidente foram gravadas por testemunhas no momento em que um condutor cai na pista. Logo em seguida ele se levanta e recomeça o trajeto.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que, no momento da chegada dos agentes ao local, a via já se encontrava seca e não foram registradas novas ocorrências de derrapagem.