Projeto promove primeira Caminhada do Dia do Idoso em Fortaleza

Em alusão ao Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte), em parceria com o Instituto de Artes e Cidadania do Ceará (IAC-CE), promove nesta quarta-feira, 1º, a primeira edição da Caminhada FelizIdade. A expectativa é reunir cerca de 400 idosos na orla de Fortaleza. As atividades terão início às 7 horas, na avenida Historiador Raimundo Girão, entre as ruas Rui Barbosa e Ildefonso Albano, na Praia de Iracema. A programação contará com alongamento, aula de ritmo e entrega de medalhas aos participantes.

Conscientização e dignidade Muitos idosos ainda enfrentam dificuldades para viver com dignidade, seja pela falta de um lar saudável ou de proteção familiar. Entre janeiro e maio de 2025, o Ceará registrou 744 denúncias e 1.767 violações contra idosos, segundo o Observatório de Indicadores Sociais da Secretaria de Direitos Humanos do Ceará (OiSol/Sedih). O número é 55,5% menor que no mesmo período de 2024. Para Paôla Helane, supervisora do Projeto FelizIdade no IAC-CE, o evento vai além da prática esportiva.



"Esse encontro é um gesto de valorização e respeito aos idosos que fazem parte do nosso projeto. É uma oportunidade de celebrar o Dia do Idoso e reforçar a importância de políticas públicas que garantam mais bem-estar e inclusão", afirma.

Valorização e inclusão O Projeto FelizIdade oferece atividades esportivas e de lazer que promovem saúde, convivência e qualidade de vida às pessoas idosas. Atualmente, o programa está presente em oito bairros de Fortaleza — Benfica, Messejana, Antônio Bezerra, Castelão I e II, Canindezinho, Genibaú e Panamericano — atendendo cerca de 400 idosos, com 50 participantes em cada núcleo.