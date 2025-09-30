Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto promove primeira Caminhada do Dia do Idoso em Fortaleza

Projeto promove primeira Caminhada do Dia do Idoso em Fortaleza

Idealizado pelo Instituto de Artes e Cidadania do Ceará, o evento na Praia de Iracema reunirá cerca de 400 idosos em uma programação com atividades esportivas
Atualizado às Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em alusão ao Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte), em parceria com o Instituto de Artes e Cidadania do Ceará (IAC-CE), promove nesta quarta-feira, 1º, a primeira edição da Caminhada FelizIdade. A expectativa é reunir cerca de 400 idosos na orla de Fortaleza.

As atividades terão início às 7 horas, na avenida Historiador Raimundo Girão, entre as ruas Rui Barbosa e Ildefonso Albano, na Praia de Iracema. A programação contará com alongamento, aula de ritmo e entrega de medalhas aos participantes.

LEIA MAIS | Fortaleza: 16 construções irregulares usadas como moradia são demolidas

Conscientização e dignidade

Muitos idosos ainda enfrentam dificuldades para viver com dignidade, seja pela falta de um lar saudável ou de proteção familiar.

Entre janeiro e maio de 2025, o Ceará registrou 744 denúncias e 1.767 violações contra idosos, segundo o Observatório de Indicadores Sociais da Secretaria de Direitos Humanos do Ceará (OiSol/Sedih). O número é 55,5% menor que no mesmo período de 2024.

Para Paôla Helane, supervisora do Projeto FelizIdade no IAC-CE, o evento vai além da prática esportiva.

“Esse encontro é um gesto de valorização e respeito aos idosos que fazem parte do nosso projeto. É uma oportunidade de celebrar o Dia do Idoso e reforçar a importância de políticas públicas que garantam mais bem-estar e inclusão”, afirma.

LEIA TAMBÉM | Usuários criticam falta de comunicação após cortes nas linhas de ônibus

Valorização e inclusão

O Projeto FelizIdade oferece atividades esportivas e de lazer que promovem saúde, convivência e qualidade de vida às pessoas idosas. Atualmente, o programa está presente em oito bairros de Fortaleza — Benfica, Messejana, Antônio Bezerra, Castelão I e II, Canindezinho, Genibaú e Panamericano — atendendo cerca de 400 idosos, com 50 participantes em cada núcleo.

A coordenadora do projeto na Sesporte, Mazé Silva, destacou a importância da iniciativa como política pública: “Nosso objetivo é incentivar o envelhecimento saudável e ativo, estimulando a prática de atividades físicas em espaços públicos e promovendo a integração entre os participantes do FelizIdade.”

Serviço

Caminhada projeto FelizIdade

Quando: 01/10 (quarta-feira)
Local: Praia de Iracema (Av. Historiador Raimundo Girão, entre as ruas Rui Barbosa e Idelfonso Albano)
Horário: 7 às 9 horas

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar