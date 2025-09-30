Prefeitura entrega Cras requalificado no Serviluz e anuncia expansão da rede

O Cras do Serviluz, é o primeiro dos 22 equipamentos em reforma a ser concluído e deve atender cerca de 5 mil famílias da região / Crédito: Raimundo Wilto

A partir de agora, a Prefeitura de Fortaleza entregará ao menos um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) por semana até o fim deste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e pela vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSB) durante a inauguração da requalificação do Cras do Serviluz, na tarde da última terça-feira, 30.

A ação faz parte do programa de requalificação iniciado em agosto pela Prefeitura. O Cras do Serviluz, primeiro dos 22 equipamentos em reforma a ser concluído, atenderá cerca de cinco mil famílias da região. Antes da reforma, o equipamento estava embargado desde fevereiro devido às condições precárias da estrutura, o que obrigava os atendimentos a serem realizados em uma sala cedida no Centro Comunitário Luiza Távora. Requalificação e melhorias no atendimento De acordo com a coordenadora do equipamento, a assistente social Raquel Campos, a entrega representa um marco para a equipe e, principalmente, para a comunidade:

“É um grande presente, não só para a equipe, mas para toda a comunidade. Desde fevereiro estávamos em um espaço reduzido, sem poder oferecer todos os serviços à comunidade”, destacou. A reforma incluiu substituição de telhado, forro, pintura, melhorias no sistema de saneamento e novos equipamentos, como fogão, geladeira, freezer e ventiladores. Impacto para a comunidade Para os moradores do Serviluz, a reabertura do equipamento também é motivo de alegria. Seg artesã Aila Maria, de 56 anos, lembrou as dificuldades do deslocamento enquanto o equipamento esteve fechado:

“Antes tínhamos que ir lá no Luiza Távora, muito distante para quem precisava ir a pé. Aqui sempre tivemos atividades de dança, teatro, artesanato, tanto para jovens quanto para idosos. Durante a reforma ficamos sem esse acesso, mas agora finalmente voltamos a ter esse espaço tão importante”, disse. A costureira Regina Cláudia, de 57 anos, destacou que, além do acesso a programas sociais, a população demanda também serviços de saúde: “O Cras está ótimo, mas nossa comunidade também precisa muito de reforço no posto de saúde. Há pessoas aguardando cirurgias há meses. Meu marido mesmo espera há seis meses por uma cirurgia de hérnia e próstata.”