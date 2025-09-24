Evandro envia política climática de Fortaleza para a Câmara

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Chegou na última terça-feira, 23, em regime de urgência, o projeto de lei de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT) que cria a Política Municipal de Mudança do Clima de Fortaleza (PPMC), com diretrizes e metas para o enfrentamento a mudanças climáticas. O texto está em análise na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A mensagem recebeu pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pela vereadora de oposição, Priscila Costa (PL).