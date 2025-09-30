Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspensão das linhas de ônibus deixou pelo menos 167 paradas inativas em Fortaleza

Levantamento do O POVO mostra que das 167 paradas de ônibus ficaram que sem linhas ativas, seis compartilhavam itinerários de mais de uma linha extinta
Gabriele Félix, Levi Lima
Gabriele Félix, Levi Lima
Um levantamento exclusivo realizado pelo O POVO revela que pelo menos 167 paradas de ônibus  ficaram inativas, em Fortaleza, após a suspensão de 25 linhas de transporte coletivo, anunciada na segunda-feira, 29. Desse total, seis paradas eram exclusivamente compartilhadas no itinerário de mais de uma linha extinta.

Ônibus voltam a circular normalmente nesta quarta-feira, 1° de outubro. 

Os bairros que mais ficaram com paradas "órfãs" foram: Joaquim Távora (19), Mucuripe (16), Fátima (11), Passaré (11), Dionísio Torres (10), Bom Futuro (9), Engenheiro Luciano Cavalcante (8) e Pici (8).

Essas estruturas perderem o uso a partir do momento em que os ônibus que passavam por elas deixaram de circular, o que trouxe consequências para passageiros e comerciantes. Na rua Rufino de Alencar, no Centro, por exemplo, o vendedor de frutas Arleane Nascimento, 45, viu o fluxo de clientes diminuir.

Há mais de dez anos, o comerciante estaciona seu carrinho de frutas no entorno do Paço Municipal e da Catedral Metropolitana de Fortaleza, antes de seguir para as feiras da região.

A localização era estratégica: em frente à parada de ônibus. Dali desembarcava a maior parte de sua clientela, passageiros das linhas 14 (Aguanambi / Rodoviária II / Centro) e 903 (Papicu / Varjota / Centro), ambas suspensas.

“Aqui a gente fazia umas vendas, porque ficava um povo ali (na parada). Depois dessa coisa dos ônibus, eu percebi que diminuiu. As pessoas que paravam aqui e vinham para as feiras daqui diminuíram muito. Depois dessas linhas cortadas eu não vi mais ninguém. Eu acho que prejudicou muito mesmo”, lamenta.

Próximo dali, na rua Vinte e Cinco de Março, é possível encontrar outra parada abandonada. O ponto, localizado em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Relações Comunitárias, fica em frente à bodega comandada por Dimas Antônio Nascimento, de 68 anos.

Morador da região há mais de 40 anos, o bodegueiro conta que uma única linha circulava pelo local: a 14 (Aguanambi / Rodoviária II / Centro). A exclusividade do coletivo na região fez com que o vendedor chegasse a conhecer as duas motoristas responsáveis por fazer a rota.

“Quando passa, é só uma ou duas vezes por dia. Eu abro aqui às 6 horas da manhã e fecho às 15 horas. Quando o pessoal está ali (na parada), eu digo ‘sente aqui, almoce, e espere o ônibus passar’. Quando passa, porque passava quando eles queriam, a hora em que eles queriam. Então, não faz diferença nenhuma, só faz prejudicar as pessoas”, desabafa.

Na rua Francisco Lorda, no bairro Vila União, a suspensão da linha 513 (Parangaba / Uece / Luciano Carneiro) atrasou os planos da aposentada Francisca Passos de Moraes, de 79 anos.

Durante uma hora, ela aguardou a passagem do ônibus, sem sucesso. Foi quando resolveu mudar de parada e de ônibus, indo para o ponto localizado próximo ao Hospital Albert Sabin.

“Pela manhã eu peguei foi o 44 (Parangaba / Montese / Papicu), que desce lá na (avenida) Borges de Melo. Aí eu vim andando para cá. Mas eu não consegui nada, porque fiquei ali quase uma hora esperando e nada desse ônibus passar”, lastima.

Linhas vão voltar a circular nesta quarta-feira, 1°

Após dois dias de suspensão, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) voltou atrás e vai retomar operação que havia sido reduzida. De acordo com órgão, as 25 linhas que foram suspensas vão voltar a circular normalmente nesta quarta-feira, 1°.

Os coletivos que haviam sido reduzidos em 29 trajetos também voltam ao quantitativo normal.

Em nota encaminhada ao O POVO, órgão destaca que "a decisão é fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado, mesmo diante das dificuldades financeiras que impactam o setor, especialmente no cumprimento dos compromissos salariais com colaboradores".

Entidade reforçou ainda em documento a "urgência em ampliar o diálogo sobre o transporte coletivo, de forma a construir soluções conjuntas que garantam a continuidade e a qualidade da mobilidade urbana".

Sindiônibus também destacou que a decisão de reduzir linhas foi adotada em caráter emergencial, integrando "um conjunto de ações voltadas a viabilizar a manutenção do serviço em meio ao atual cenário de desequilíbrio financeiro", completando que "o estudo que embasou a decisão considerou fatores como dimensionamento da frota, análise de rotas e demanda de passageiros". (Colaborou Gabriela Almeida)

