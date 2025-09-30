Suspensão das linhas de ônibus deixou pelo menos 167 paradas inativas em Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-09-2025: Redução de 75% nos assaltos a ônibus. Na foto, a movimentação no Terminal do Papicu. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Um levantamento exclusivo realizado pelo O POVO revela que pelo menos 167 paradas de ônibus ficaram inativas, em Fortaleza, após a suspensão de 25 linhas de transporte coletivo, anunciada na segunda-feira, 29. Desse total, seis paradas eram exclusivamente compartilhadas no itinerário de mais de uma linha extinta. Ônibus voltam a circular normalmente nesta quarta-feira, 1° de outubro.

Os bairros que mais ficaram com paradas "órfãs" foram: Joaquim Távora (19), Mucuripe (16), Fátima (11), Passaré (11), Dionísio Torres (10), Bom Futuro (9), Engenheiro Luciano Cavalcante (8) e Pici (8). Essas estruturas perderem o uso a partir do momento em que os ônibus que passavam por elas deixaram de circular, o que trouxe consequências para passageiros e comerciantes. Na rua Rufino de Alencar, no Centro, por exemplo, o vendedor de frutas Arleane Nascimento, 45, viu o fluxo de clientes diminuir. Há mais de dez anos, o comerciante estaciona seu carrinho de frutas no entorno do Paço Municipal e da Catedral Metropolitana de Fortaleza, antes de seguir para as feiras da região. A localização era estratégica: em frente à parada de ônibus. Dali desembarcava a maior parte de sua clientela, passageiros das linhas 14 (Aguanambi / Rodoviária II / Centro) e 903 (Papicu / Varjota / Centro), ambas suspensas.

Na rua Francisco Lorda, no bairro Vila União, a suspensão da linha 513 (Parangaba / Uece / Luciano Carneiro) atrasou os planos da aposentada Francisca Passos de Moraes, de 79 anos. Durante uma hora, ela aguardou a passagem do ônibus, sem sucesso. Foi quando resolveu mudar de parada e de ônibus, indo para o ponto localizado próximo ao Hospital Albert Sabin.