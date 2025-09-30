Deputada aciona MP contra a suspensão de ônibus em Fortaleza

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) acionou o Ministério Público do Ceará (MPCE) contra a suspensão das linhas de ônibus em Fortaleza, anunciada nesta segunda-feira, 29 / Crédito: Junior Pio/Alece

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) acionou o Ministério Público do Ceará (MPCE) contra a suspensão das linhas de ônibus em Fortaleza, iniciada na segunda-feira, 29. A mudança surpreendeu os usuários do transporte coletivo e deverá afetar cerca de nove mil passageiros diretamente. Ao todo, 25 linhas foram suspensas e outras 29 foram reduzidas. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) aponta que a medida foi uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e que foi pega de surpresa, assim como a população.

Redução das linhas de ônibus em Fortaleza De acordo com o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, a mudança foi informada à Etufor há uma semana e ocorreu por conta do déficit financeiro do sistema. Barreira aponta que o ajuste foi necessário após estudos técnicos realizados pela entidade. Além disso, o presidente do Sindicato declarou que o subsídio de R$ 16 milhões pago atualmente pela Prefeitura de Fortaleza é insuficiente. A Etufor, por outro lado, afirma que a redução não foi autorizada. Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda, George Dantas, presidente do órgão, disse que estuda quais medidas contratuais serão tomadas diante do ocorrido.