Suspensão de linhas de ônibus devem afetar 9 mil passageiros

Suspensão de linhas de ônibus deve afetar 9 mil passageiros, diz SindiônibusEtufor afirma que empresas não tem autorização para realizar cortes. Sindiônibus relata que a Prefeitura foi avisada há uma semana
A suspensão de linhas de ônibus anunciada nesta segunda-feira, 29, pelo Sindiônibus, deve afetar cerca de 9 mil passageiros. Redução não foi autorizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), que está vendo condições contratuais e acredita que o diálogo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) fará as linhas serem retomadas.
De acordo com o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, a medida foi informada à Etufor há quase uma semana e se tornou necessária devido ao déficit financeiro do sistema. A população foi pega de surpresa com a redução de coletivos em 29 trajetos e supressão de 25 linhas.
“É muito difícil, a gente entende, eles [passageiros] vão enfrentar uma caminhada maior para pegar linhas alternativas, vão enfrentar uma espera maior, eventualmente alguma lotação a mais, mas a gente precisava priorizar a garantia de atendimento do sistema como todo”, afirma Dimas.
O presidente do Sindiônibus argumenta que o subsídio pago pela Prefeitura de Fortaleza para complementar os gastos do sistema de transporte - que não é coberto apenas pelas passagens pagas pelos passageiros - não é suficiente.
São repassados às empresas de ônibus R$ 16 milhões por mês, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
Segundo Dimas, a redução foi discutida com a Prefeitura há um mês. “Eles pediram para a gente seguir dialogando. Seguimos. Não houve avanço, infelizmente não havia como resolver. Então, na semana passada, na terça-feira, a gente informou que ia ter que tomar essa decisão”, relata.
Etufor diz que não há autorização para redução
Já o presidente da Etufor, George Dantas, disse em entrevista à rádio O POVO CBN que não houve autorização para a redução.
“A Etufor está estudando quais as medidas contratuais que nós vamos tomar diante desse fato de hoje, mas para qualquer redução do serviço precisa que o órgão gestor de transporte ajuste a ordem de serviço que tem para cada uma das empresas concessionárias e, só a partir disso, é que poderia se reduzir o serviço para a população de Fortaleza”, disse.
George explica que a Etufor deve continuar dialogando com o Sindiônibus para que a redução do serviço não permaneça. Além disso, reuniões com a equipe econômica da Prefeitura e agendas para buscar de apoio junto ao governo federal estão sendo marcadas. (Colaborou Kleber Carvalho)
Linhas que foram suspensas ou tiveram redução de frota em Fortaleza
- 2 linhas passaram por ajustes
403 Parangaba/Expedicionários/Centro
629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana
- 29 linhas que tiveram redução de frota
21 Luciano Cavalcante/Papicu
25 Opaia/Lagoa
26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
40 Parangaba/Lagoa
65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
84 Siqueira/Perimetral/Messejana
87 Expresso/Siqueira/Papicu
89 Expresso/Parangaba/Papicu
110 Vila do Mar/Centro
300 Expresso/Siqueira/Centro
338 Canindezinho/Siqueira
340 Cj Itaperi/Parangaba
353 Parangaba/Parque Veras
361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
366 Bom Jardim II/Siqueira
378 Urucutuba/Siqueira
394 Parque Universitários/Lagoa
411 Lagoa/Montese/Centro
421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro
622 Pedras II/Messejana
636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
641 Guajerú I/Messejana
650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
666 Jardim Castelão/Centro
702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
- 25 linhas que tiveram operação suprimida
14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro
20 Campus do Pici
22 Jardim das Oliveiras/Centro
81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II
91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba
97 Antônio Bezerra/Siqueira
106 Floresta/Centro
200 Antônio Bezerra/BRT/Centro
217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra
302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro
352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 Aracapé/Centro
400 Osório de Paiva/Siqueira
404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana
633 Passaré/Centro
653 Santa Fé/Messejana
668 Parque Betânia/Messejana
701 Parque Americano/Centro
835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 Papicu/Varjota/Centro
1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará