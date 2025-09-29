Suspensão de linhas de ônibus devem afetar 9 mil passageiros

Imagem de apoio ilustrativo. Corte das linhas de ônibus pegou passageiros de surpresa nesta segunda-feira, 29 / Crédito: FERNANDA BARROS

A suspensão de linhas de ônibus anunciada nesta segunda-feira, 29, pelo Sindiônibus, deve afetar cerca de 9 mil passageiros. Redução não foi autorizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), que está vendo condições contratuais e acredita que o diálogo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) fará as linhas serem retomadas. De acordo com o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, a medida foi informada à Etufor há quase uma semana e se tornou necessária devido ao déficit financeiro do sistema. A população foi pega de surpresa com a redução de coletivos em 29 trajetos e supressão de 25 linhas.

“É muito difícil, a gente entende, eles [passageiros] vão enfrentar uma caminhada maior para pegar linhas alternativas, vão enfrentar uma espera maior, eventualmente alguma lotação a mais, mas a gente precisava priorizar a garantia de atendimento do sistema como todo”, afirma Dimas. O presidente do Sindiônibus argumenta que o subsídio pago pela Prefeitura de Fortaleza para complementar os gastos do sistema de transporte - que não é coberto apenas pelas passagens pagas pelos passageiros - não é suficiente. São repassados às empresas de ônibus R$ 16 milhões por mês, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Segundo Dimas, a redução foi discutida com a Prefeitura há um mês. “Eles pediram para a gente seguir dialogando. Seguimos. Não houve avanço, infelizmente não havia como resolver. Então, na semana passada, na terça-feira, a gente informou que ia ter que tomar essa decisão”, relata.

Etufor diz que não há autorização para redução Já o presidente da Etufor, George Dantas, disse em entrevista à rádio O POVO CBN que não houve autorização para a redução. “A Etufor está estudando quais as medidas contratuais que nós vamos tomar diante desse fato de hoje, mas para qualquer redução do serviço precisa que o órgão gestor de transporte ajuste a ordem de serviço que tem para cada uma das empresas concessionárias e, só a partir disso, é que poderia se reduzir o serviço para a população de Fortaleza”, disse. George explica que a Etufor deve continuar dialogando com o Sindiônibus para que a redução do serviço não permaneça. Além disso, reuniões com a equipe econômica da Prefeitura e agendas para buscar de apoio junto ao governo federal estão sendo marcadas. (Colaborou Kleber Carvalho)