Estudantes protestam contra cortes em linhas de ônibus da Capital

Estudantes do Campus do Pici da UFC manifestam contra suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza. / Crédito: FÁBIO LIMA

Os alunos ocuparam a Praça Prisco Bezerra, na entrada do Campus do Pici, na avenida Humberto Monte, um dos locais mais afetados pela medida. Entre as linhas cortadas está o 020 - Campus do Pici, que circula dentro da cidade universitária levando os estudantes até os blocos. De acordo com os discentes, a frequência nas aulas tem sido baixa, já que os alunos, em especial os com mobilidade reduzida, não têm como chegar até os prédios de cada curso. A situação é agravada por relatos de insegurança no Campus, que já foi palco para um assalto seguido de esfaqueamento em maio deste ano. "A situação do transporte não é, como algumas pessoas acham, de conforto ou de facilidade. 'Os estudantes estão com preguiça de andar 2,5 km para chegar na aula'. É uma questão de segurança. Hoje temos diversas questões de assalto, situações de assédio, de abusos sexuais que já aconteceram [...] é uma questão da segurança física dos nossos estudantes, principalmente no período noturno", conta Levi Rabelo, 26, estudande de Engenharia de Produção na UFC. Confira imagens da manifestação:

Estudantes têm utilizado topic para se locomover dentro do campus Crédito: FÁBIO LIMA

Normalmente, a linha 020 é feita por um veículo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), maior e nos moldes das outras linhas da Cidade, e uma topic da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Cootraps), que atua como suporte nos horários de pico. Desde a segunda-feira, 29, essa topic tem registrado grandes lotações, já que "herdou" toda a demanda antes atendida pelo veículo do Sindiônibus. Em alguns casos, os estudantes têm preferido ir a pé ou de bicicleta para as aulas, a fim de evitar transtornos dentro dos coletivos.

"Tem muita gente indo a pé para os seus blocos. O Campus do Pici é o maior campus da Universidade. A caminhada média para chegar num bloco é de 15-20 minutos, nos mais distantes até meia-hora. Inviabiliza muito a nossa condição de ter aula com qualidade", conta Nathan de Deus, 23, estudante de História que frequenta cotidianamente o Campus do Pici. Avenida Humberto Monte terá ato nesta terça-feira; estudantes devem ir ao Sindiônibus na quinta Além da reunião pela manhã, os estudantes irão fechar a avenida Humberto Monte a partir das 18 horas desta terça-feira. A medida tem o objetivo de chamar atenção para o problema dos cortes das linhas e conversas com motoristas sobre a importância dos ônibus para quem não tem veículo próprio. Um terceiro ato também está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, 2, em frente à sede do Sindiônibus, no bairro Alto da Balança. A ação deverá contar com movimentos estudantis de diversas universidades de Fortaleza.