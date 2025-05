Aluno da UFC é esfaqueado no joelho em tentativa de assalto no Rodolfo Teófilo

O crime ocorreu na rua Pastor Samuel Munguba, nas imediações do campus Porangabuçu, no bairro Rodolfo Teófilo

O crime ocorreu na rua Pastor Samuel Munguba, nas imediações do campus Porangabuçu, no bairro Rodolfo Teófilo.

Um aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi esfaqueado no joelho após reagir a uma tentativa de assalto nesta sexta-feira, 16.

O jovem recebeu primeiros socorros no local e foi levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

O POVO procurou a UFC e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em busca de mais detalhes sobre o ocorrido. A matéria será atualizada com a resposta das entidades.

Insegurança na UFC: homem tenta roubar arma de vigilante

Na tarde desta quinta-feira, 15, um homem tentou roubar a arma de um dos vigilantes do campus do Pici, no bairro Bela Vista. O suspeito trocou tiros com o funcionário da Universidade, mas ninguém ficou ferido.

Em fuga, o assaltante roubou uma motocicleta. Ele foi encontrado na mesma tarde pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Durante a prisão, o homem atirou contra os agentes de segurança, que revidaram.