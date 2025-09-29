Jornalista do O POVO é mais admirado do Nordeste em premiação

Demitri Túlio foi homenageado nesta segunda-feira, 29, com o título de mais admirado da região Nordeste / Crédito: Divulgação/OP+

O jornalista Demitri Túlio, editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual e cronista do O POVO, foi premiado nesta segunda-feira, 29, com o título de mais admirado da região Nordeste. A homenagem faz parte da cerimônia +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025. O evento, em São Paulo, contou com a seleção de destaques das regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (com exceção à região com o mais votado no geral).

Além disso, também incluiu a distinção aos TOP 10 +Admirados nas categorias Vídeo e Áudio/Texto e homenagem aos Correspondentes Estrangeiros no País. “Isso é um prêmio principalmente pro jornalismo investigativo, que não pode dar trégua no País. Nem para o bolsonarismo, nem para o fascismo, nem para essa onda de ódio que vem dentro das redes sociais”, ressaltou Demitri em registro gravado para a ocasião.