Mulher é presa com 27 quilos de maconha dentro de ônibus que vinha de Brejo Santo para Fortaleza

Suspeita por crime de tráfico ilícito de drogas foi flagrada com montante na BR-116 nessa terça-feira, 23. Delegacia de Polícia Civil de Narcóticos investiga o caso
Uma mulher de 21 anos, que não teve a identidade revelada Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024, como forma de seguir a Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).
, foi presa dentro de ônibus ao transportar 27 quilos de maconha nessa terça-feira, 23, na BR-116, em Brejo Santo. O destino da viagem era Fortaleza, a 521,75 km de distância.

O crime em flagrante por tráfico ilícito de drogas foi combatido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), já a captura do montante foi realizada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc).

Conforme as investigações da PC, a suspeita não possui antecedentes criminais. Ela segue à disposição da Justiça.

A ação também contou com o apoio das Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (Draco Sul) e do Interior Norte (Draco Norte), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome delegacia responsável: (85) 3101-7419, da Delegacia de Polícia Civil de Narcóticos.
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

