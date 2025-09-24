Mulher é presa com 27 quilos de maconha dentro de ônibus que vinha de Brejo Santo para Fortaleza

Suspeita por crime de tráfico ilícito de drogas foi flagrada com montante na BR-116 nessa terça-feira, 23. Delegacia de Polícia Civil de Narcóticos investiga o caso

Uma mulher de 21 anos, que não teve a identidade revelada Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024, como forma de seguir a Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

, foi presa dentro de ônibus ao transportar 27 quilos de maconha nessa terça-feira, 23, na BR-116, em Brejo Santo. O destino da viagem era Fortaleza, a 521,75 km de distância.

Homem tenta fugir da PM a nado pelo mar e é preso em Fortaleza; SAIBA



O crime em flagrante por tráfico ilícito de drogas foi combatido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), já a captura do montante foi realizada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc).