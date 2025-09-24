Mulher é presa com 27 quilos de maconha dentro de ônibus que vinha de Brejo Santo para Fortaleza

Mulher é presa com 27 quilos de maconha dentro de ônibus que vinha de Brejo Santo para FortalezaSuspeita por crime de tráfico ilícito de drogas foi flagrada com montante na BR-116 nessa terça-feira, 23. Delegacia de Polícia Civil de Narcóticos investiga o caso
, foi presa dentro de ônibus ao transportar 27 quilos de maconha nessa terça-feira, 23, na BR-116, em Brejo Santo. O destino da viagem era Fortaleza, a 521,75 km de distância.
O crime em flagrante por tráfico ilícito de drogas foi combatido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), já a captura do montante foi realizada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc).
Conforme as investigações da PC, a suspeita não possui antecedentes criminais. Ela segue à disposição da Justiça.
A ação também contou com o apoio das Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (Draco Sul) e do Interior Norte (Draco Norte), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
