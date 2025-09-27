Incêndio atinge 8 ônibus em garagem na prefeitura de Itaitinga

Incêndio atinge 8 ônibus em garagem na prefeitura de ItaitingaApesar das proporções do incidente, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio estão sendo investigadas
Um incêndio destruiu oito ônibus em uma garagem no bairro Parque Santo Antônio em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada deste sábado, 27, por volta de 1h49 da manhã.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBCE) não foram registrados feridos no incidente. Ainda segundo a corporação, no local funciona uma garagem de veículos da Prefeitura de Itaitinga, localizada na Rua João Assunção Cavalcante.
Em nota, o CBCE informou que guarnições deslocadas constataram que alguns veículos foram consumidos totalmente pelas chamas, enquanto outros ficaram parcialmente destruídos. Parte da estrutura do estacionamento ficou destruída e colapsou em decorrência das chamas.
Conforme a corporação, os bombeiros realizaram o combate direto às chamas e o rescaldo para eliminação de novos focos de incêndio. Apesar do tamanho do incidente, não houve vítimas e os prejuízos se restringiram aos bens materiais.
O Corpo de Bombeiros afirmou que os órgãos competentes estão apurando as causas do incêndio. O POVO procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) e aguarda um retorno.