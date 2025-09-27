Incêndio atinge 8 ônibus em garagem na prefeitura de Itaitinga

Incêndio de grandes proporções atinge destrói 8 ônibus em garagem da prefeitura de Itaitinga / Crédito: Reprodução redes sociais

Um incêndio destruiu oito ônibus em uma garagem no bairro Parque Santo Antônio em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada deste sábado, 27, por volta de 1h49 da manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBCE) não foram registrados feridos no incidente. Ainda segundo a corporação, no local funciona uma garagem de veículos da Prefeitura de Itaitinga, localizada na Rua João Assunção Cavalcante.