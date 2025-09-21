Após falência, Santa Cecília começa a pagar ex-funcionários

￼A EMPRESA de ônibus era identificada pelo prefixo 36 / Crédito: Samuel Setubal

A empresa de ônibus que operava em Fortaleza, Santa Cecília, que anunciou falência no último dia 8 de agosto após 79 anos de operação, começou a pagar os ex-funcionários. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira.

Segundo ele, “após quatro reuniões difíceis” com os representantes dos trabalhadores sob mediação do Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE), na última semana, a companhia começou a honrar acordos de pagamento de direitos trabalhistas de ex-funcionários. O movimento ocorreu ao passo em que circularam nas redes sociais vídeos de ônibus da Santa Cecília sendo deslocados pela Cidade por reboques. Segundo o perfil busólogo MOB Ceará (@mobceara no Instagram), os veículos teriam sido vendidos. Leia mais Empresa de ônibus Santa Cecília decreta falência e demite mais de 200 funcionários Sobre o assunto Empresa de ônibus Santa Cecília decreta falência e demite mais de 200 funcionários Dimas Barreira não confirma se todo o estoque de ônibus da empresa falida foi vendido, mas revela que os donos da Santa Cecília anunciavam no mercado os veículos e teriam pressa em fechar acordo.