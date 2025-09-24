Animais da Floresta do Aeroporto tendem a invadir áreas urbanas, aponta especialista

Imagens de primatas e répteis oriundos da faixa desmata invadindo áreas urbanas têm circulado nas redes sociais; região do aeroporto pode ficar mais quente e propensa a inundações

O desmatamento da floresta do aeroporto , flagrado durante a última segunda-feira, em Fortaleza , pode trazer sérias consequências socioambientais para a Capital. Entre os principais riscos estão a morte desses animais e a exposição de humanos a contaminações .

A projeção é feita pela doutora em biologia vegetal Francisca Soares de Araújo, que alerta para mortes de animais por acidentes, como eletrocução e atropelamentos, ou pela falta de comida, já que perderam seu habitat natural.

Ainda de acordo com a pesquisadora, esses animais deverão sair em busca de comida nos espaços urbanos, o que pode deixar moradores do entorno da floresta suscetíveis a mordidas e contaminações.

"Não podemos esquecer que o vírus da Covid-19 foi transmitido por um morcego. Quanto mais esses animais saem das áreas de floresta e vão para áreas urbanas, do ponto de vista animal é a extinção e do ponto de vista humano aumenta o risco de transmissão de doenças", explica a também professora do departamento de biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Desde o flagrante do desmatamento da floresta do aeroporto, imagens de animais invadindo muros, calçadas e fiações elétricas próximas ao aeroporto têm circulado nas redes sociais. Um dos vídeos inclusive mostra um sagui (popularmente conhecido como soim) morto nos fios de alta tensão de um poste.