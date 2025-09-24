Animais da Floresta do Aeroporto tendem a invadir áreas urbanas, aponta especialista

Desmatamento da floresta do aeroporto expõe animais a risco de morte, explica especialistaImagens de primatas e répteis oriundos da faixa desmata invadindo áreas urbanas têm circulado nas redes sociais; região do aeroporto pode ficar mais quente e propensa a inundações
O desmatamento da floresta do aeroporto, flagrado durante a última segunda-feira, em Fortaleza, pode trazer sérias consequências socioambientais para a Capital. Entre os principais riscos estão a morte desses animais e a exposição de humanos a contaminações.
A projeção é feita pela doutora em biologia vegetal Francisca Soares de Araújo, que alerta para mortes de animais por acidentes, como eletrocução e atropelamentos, ou pela falta de comida, já que perderam seu habitat natural.
Ainda de acordo com a pesquisadora, esses animais deverão sair em busca de comida nos espaços urbanos, o que pode deixar moradores do entorno da floresta suscetíveis a mordidas e contaminações.
"Não podemos esquecer que o vírus da Covid-19 foi transmitido por um morcego. Quanto mais esses animais saem das áreas de floresta e vão para áreas urbanas, do ponto de vista animal é a extinção e do ponto de vista humano aumenta o risco de transmissão de doenças", explica a também professora do departamento de biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Desde o flagrante do desmatamento da floresta do aeroporto, imagens de animais invadindo muros, calçadas e fiações elétricas próximas ao aeroporto têm circulado nas redes sociais. Um dos vídeos inclusive mostra um sagui (popularmente conhecido como soim) morto nos fios de alta tensão de um poste.
Entorno do Aeroporto pode ficar mais quente e suscetível a inundações
Os prejuízos também se estendem ao clima da região onde a floresta desmatada está situada, no bairro Aeroporto, em Fortaleza. Vegetações de Mata Atlântica têm por característica uma maior absorção de águas das chuvas, reduzindo a possibilidade de inundações em eventos extremos, conforme explica Soares.
"Na hora que você constrói prédios e edifícios, que tem que construir porque faz parte da cidade, mas essas áreas são impermeáveis. Os remanescentes de cobertura vegetal das áreas urbanas ajudam na retenção de água e diminuem o escoamento superficial", pontua.
O alerta feito pela especialista tem como agravante o avanço do aquecimento global, que tem proporcionado mais eventos extremos de secas, inundações e fenômenos naturais.
Na quadra chuvosa deste ano, por exemplo, a Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme) sinalizou a tendência de eventos extremos no norte do Estado. No mês de março, por exemplo, 20 famílias ficaram desabrigadas após fortes chuvas no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
"Com o aquecimento global mais eventos extremos vão ocorrer, veja o que aconteceu em São Paulo, com ventos extremos derrubando tudo quanto é árvore. Esses eventos extremos ocasionados pelo aquecimento global que está em andamento com a crise climática, vão se acentuar cada vez mais em cada vez que se derruba um fragmento de vegetação de áreas urbanas", conclui Soares.
