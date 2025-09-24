Seminário em Fortaleza debate proteção de crianças em situação de rua

:Imagens de crianças e adolescentes em situação de rua para ilustrar matéria sobre Seminário Internacional sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. / Crédito: FÁBIO LIMA

Em encontro que reúne organizações sociais, autoridades, pesquisadores e adolescentes, Fortaleza sedia até a próxima sexta-feira, 26, o Seminário Nacional e Internacional sobre Boas Práticas para a Proteção de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. O evento, promovido pela Associação O Pequeno Nazareno, teve abertura nesta quarta-feira, 24, no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O seminário pretende promover diálogo, troca de experiências e fortalecimento de redes de proteção, compartilhando metodologias e boas práticas voltadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de rua.

Infância desprotegida e prioridade constitucional

Manoel Torquato, coordenador da associação, destacou a relevância do seminário e chamou atenção para a falta de dados sobre o tema no Brasil. “Não existem estatísticas no Censo brasileiro sobre a quantidade de pessoas em situação de rua”, afirmou. Segundo ele, há políticas públicas desenhadas – como Centros POP, Consultórios na Rua e programas de habitação popular – mas ainda em número insuficiente. “O problema começa na habitação e no acesso a uma moradia digna, seguido da inserção no mercado de trabalho. (…) Precisam de esforços articulados entre governos em diversas áreas – assistência, habitação, trabalho, cultura, lazer, esporte e educação”, completou. Para Torquato, o evento é também um ato de denúncia sobre a realidade da infância e adolescência em situação de rua, com a presença de representantes da ONU e expectativa de repercussão internacional. “Nossa Constituição garante prioridade absoluta à infância, e crianças não podem viver desprotegidas, sem amparo de políticas públicas”, reforçou. LEIA TAMBÉM| Padre Júlio Lancellotti visita Fortaleza; confira agenda



Fortaleza entre as capitais com mais pessoas em situação de rua Dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), divulgados em abril, apontam que Fortaleza registra 9.952 pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico. A capital cearense ocupa o quarto lugar entre as cidades brasileiras com maior número de pessoas nessa condição. Fortaleza tem o maior número de famílias em situação de rua do Nordeste. Crédito: FÁBIO LIMA Entre as pautas prioritárias, o coordenador citou a garantia do direito à moradia como ponto de partida para a cidadania. “Há um programa muito conhecido no mundo, mas pouco desenvolvido no Brasil, chamado Housing First (‘Moradia Primeiro’). Hoje, muitas crianças estão nas ruas com suas famílias, e o Estado prefere abrir vagas de acolhimento. O acolhimento é importante, mas é provisório e não garante moradia permanente nem contempla famílias inteiras”, pontuou.

Atualização do ECA Já Anderson Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua (Ciamp-Rua Nacional), destacou os desafios institucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no acompanhamento dessa realidade. “Nosso entendimento é de que o Estatuto precisa ser atualizado. Propomos uma revisão de artigos para garantir proteção específica às crianças e adolescentes em situação de rua. Caso contrário, a lei continua não assegurando os direitos de quem mais precisa”, afirmou.