Ciclofaixa da Avenida da Universidade tem novo segregador

Ciclofaixa da Avenida da Universidade recebe novo equipamento segregadorEm fase experimental, dispositivos estão sendo implantados ao lado da ciclofaixa, no trecho entre as avenidas Eduardo Girão e Domingos Olímpio
Um novo dispositivo de sinalização foi instalado ao lado da ciclofaixa da Avenida da Universidade, no bairro Benfica, em Fortaleza. O equipamento foi implantado no trecho da ciclofaixa entre as avenidas Eduardo Girão e Domingos Olímpio, e começa a funcionar em fase experimental nesta terça-feira, 23.
A iniciativa torna Fortaleza a primeira cidade brasileira a adotar um novo tipo de elemento separador voltado à proteção de ciclistas em vias urbanas, de acordo com a Prefeitura.
A sinalização possui um formato arredondado, sem quinas e bordas que possam causar acidentes em caso de contato, além de ter uma superfície antiderrapante, oferecendo mais aderência.
O equipamento também possui faixas refletivas, facilitando sua identificação durante o dia e à noite. A característica deve facilitar com que motoristas percebam melhor o espaço destinado às bicicletas.
Nesta primeira etapa, os dispositivos foram instalados em um trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro (km), reforçando a segurança dos usuários de bicicleta em uma das vias mais movimentadas da Cidade.
Colocada a nível do solo, a sinalização funciona como um segregador físico, mais robusto, e deve oferecer mais segurança e visibilidade aos condutores e ciclistas, conforme a gestão municipal.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com apoio do programa internacional Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI).
Sinalização facilita a visibilidade da área de ciclistas
A Prefeitura de Fortaleza detalha que o equipamento, desenvolvido pela empresa ZICLA, garante uma separação física entre o tráfego motorizado e a infraestrutura cicloviária.
O dispositivo é produzido de materiais recicláveis e foi projetado para suportar impactos de diferentes ângulos sem se deslocar, por conta do seu sistema de fixação “firme e eficiente”. A resistência, segundo os responsáveis, garante durabilidade ao equipamento, sem perder a estabilidade.
