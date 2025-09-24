Ciclofaixa da Avenida da Universidade tem novo segregador

Dispositivo é feito de material reciclável e tem formas arredondadas / Crédito: Israel_Rodrigues/Prefeitura de Fortaleza

Um novo dispositivo de sinalização foi instalado ao lado da ciclofaixa da Avenida da Universidade, no bairro Benfica, em Fortaleza. O equipamento foi implantado no trecho da ciclofaixa entre as avenidas Eduardo Girão e Domingos Olímpio, e começa a funcionar em fase experimental nesta terça-feira, 23. A iniciativa torna Fortaleza a primeira cidade brasileira a adotar um novo tipo de elemento separador voltado à proteção de ciclistas em vias urbanas, de acordo com a Prefeitura.

A sinalização possui um formato arredondado, sem quinas e bordas que possam causar acidentes em caso de contato, além de ter uma superfície antiderrapante, oferecendo mais aderência. O equipamento também possui faixas refletivas, facilitando sua identificação durante o dia e à noite. A característica deve facilitar com que motoristas percebam melhor o espaço destinado às bicicletas. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Nesta primeira etapa, os dispositivos foram instalados em um trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro (km), reforçando a segurança dos usuários de bicicleta em uma das vias mais movimentadas da Cidade. Colocada a nível do solo, a sinalização funciona como um segregador físico, mais robusto, e deve oferecer mais segurança e visibilidade aos condutores e ciclistas, conforme a gestão municipal. VEJA TAMBÉM | Avenida Dom Luís ganhará ciclovia arborizada até novembro, anuncia Prefeitura