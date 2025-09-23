Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Idoso é resgatado após ficar cinco dias perdido na mata em Assaré

Idoso é resgatado após ficar cinco dias perdido na mata, em Assaré, na região do Cariri

Homem teria saído para ir ao hospital, mas não retornou para casa. Familiares registraram o boletim de ocorrência e, cinco dias depois, ele foi encontrado bastante debilitado na mata
Tipo Notícia

Um idoso de 72 anos foi encontrado nessa segunda-feira, 22, após cinco dias perdido na mata, no município de Assaré, na região do Cariri, a 506,89 km de Fortaleza. O resgate foi realizado pelo 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), 2ª Companhia – Crato. 

A solicitação do resgate foi feita por familiares da vítima, que relataram que o idoso havia saído de casa a pé, na quarta-feira, 18, por volta das 6h. Segundo a família, o destino do homem seria o Hospital Nossa Senhora das Dores, onde ele realizaria a troca de uma sonda que utilizava.

O trajeto até o hospital foi descrito pelos parentes da vítima como marcado por áreas de vegetação e açude, onde o idoso teria sido visto pela última vez.

De acordo com os Bombeiros, o homem chegou a ser atendido na unidade de saúde, mas não retornou para casa. A situação gerou preocupação entre os familiares, que registraram o desaparecimento em Boletim de Ocorrência (BO).

Cinco dias após o sumiço, o idoso foi localizado pela equipe do Corpo de Bombeiros em um matagal, por volta das 12h27min, já bastante debilitado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento inicial.

Em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital da cidade para o atendimento médico.

 

