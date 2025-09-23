Idoso é resgatado após ficar cinco dias perdido na mata em Assaré

Cinco dias após o sumiço, o idoso foi localizado pela equipe do Corpo de Bombeiros em um matagal, já bastante debilitado / Crédito: Divulgação / CBMCE

Um idoso de 72 anos foi encontrado nessa segunda-feira, 22, após cinco dias perdido na mata, no município de Assaré, na região do Cariri, a 506,89 km de Fortaleza. O resgate foi realizado pelo 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), 2ª Companhia – Crato. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A solicitação do resgate foi feita por familiares da vítima, que relataram que o idoso havia saído de casa a pé, na quarta-feira, 18, por volta das 6h. Segundo a família, o destino do homem seria o Hospital Nossa Senhora das Dores, onde ele realizaria a troca de uma sonda que utilizava.