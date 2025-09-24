Padre Júlio Lancellotti visita Fortaleza; confira agenda

O sacerdote participará de seminário na UFC e celebrará missa em Fortaleza, reforçando sua missão de defesa da dignidade dos mais vulneráveis

O evento é aberto ao público e tem como objetivo fomentar o diálogo e a reflexão sobre políticas públicas, acesso à Justiça e estratégias de inclusão social voltadas à população em situação de rua. As vagas são limitadas e haverá certificação de participação.

Nome emblemático da Igreja Católica no Brasil , o padre Júlio Lancellotti está em Fortaleza para participar do Seminário PopRuaJud: Superação das Vulnerabilidades e Alcance da Inclusão Material, que será realizado nos dias 24 e 25 de setembro, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Durante a visita à capital cearense, o sacerdote também celebrará uma missa na Capela São José Operário, localizada no bairro Bonsucesso, na quinta-feira (25), às 19 horas.

Vigário da Paróquia de São Miguel Arcanjo, na Mooca (São Paulo), e responsável pela Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, Padre Júlio construiu sua trajetória ao lado de pessoas que a sociedade muitas vezes insiste em não enxergar: moradores de rua, dependentes químicos, adolescentes em conflito com a lei, doentes e populações marginalizadas.

Com quase cinco décadas de sacerdócio, tornou-se referência nacional na defesa da dignidade humana, denunciando violações de direitos e propondo caminhos de acolhimento. Reconhecido pelo tom firme contra a exclusão e pela ternura no trato com os mais frágeis, é considerado um símbolo de resistência, compaixão e fé vivida no cotidiano.

Serviço

Seminário PopRuaJud – Superação das Vulnerabilidades e Alcance da Inclusão Material

Datas: 24 e 25 de setembro de 2025

Horários: 16 às 19 horas (24/09) | 8 às 17h30min (25/09)

Local: Auditório da Faculdade de Direito da UFC – Fortaleza/CE