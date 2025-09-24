Chacina do Curió: um dos réus não vai responder perguntas da acusação

Começou na segunda-feira, 22, o quinto julgamento dos policiais militares acusados de participação na Chacina da Grande Messejana (ou Chacina do Curió) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O réu Marcílio Costa de Andrade, julgado nesta quarta-feira, 24, por participação na execução de pessoas durante a chacina do Curió, em 2015, não vai responder perguntas da acusação, apenas da defesa. O Ministério Público do Estado (MPCE) fez um requerimento para o registro das perguntas. O juízo, porém, deliberou que o silêncio parcial do réu seja permitido.

Em depoimento, ele negou qualquer atribuição em relação à chacina. Disse ainda que as acusações do MPCE não são aprofundadas. Afirmou que não tem mensagens dele para qualquer policial no processo, tanto condenado quando absolvido, sobre convocação para os crimes. Marcílio alegou que no dia do crime estava em seu apartamento e que soube da morte do policial Valtemberg Chaves Serpa - latrocínio que teria desencadeado a ação de vingança por parte dos policiais - por meio do WhatsApp da Companhia dele por volta das 22h30min. Sua conduta, conforme depoimento, teria sido ficar em casa. “Não há nada que me ligue aos fatos. Eu sou inocente”, disse.

Após o interrogatório dos réus, acontecerá o debate entre acusação e defesa, leitura dos quesitos, em seguida a votação do júri e a sentença dos réus. A previsão é que o julgamento seja concluído nesta sexta-feira, 26. Os réus julgados nesta etapa do júri estavam na mesma ação penal dos quatro PMs condenados a 275 anos e 11 meses de prisão — o primeiro julgamento da chacina.