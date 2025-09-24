Festejos de São Francisco começam com multidão em Canindé

Abertura com missa ao nascer do sol em Canindé / Crédito: AURÉLIO ALVES

O sol nem ameaçava nascer ainda quando centenas de pessoas lotaram a Praça da Basílica de Canindé, na madrugada desta terça-feira, 24, para acompanhar a abertura dos festejos de São Francisco. Momento, marcado pelo hasteamento das bandeiras, foi também palco de promessas de fiéis, que enxergam no santo a oportunidade de cura e o exemplo de cuidado e entrega.

Leia Mais | Mulher é flagrada retirando ladrilho da estátua de São Francisco das Chagas, em Canindé Início da festividade atrai romeiros de diversas partes do Estado e do Brasil. Pouco antes do evento eles já se aglomeravam no entorno da Praça, alguns deitados em calçadas e usando lençóis para se proteger do frio na madrugada. Muitos moradores levaram bancos e cadeiras, em busca de conforto. Frei Gilmar Nascimento, que presidiu a celebração de abertura, fez um momento de acolhimento aos devotos e às 4 horas em ponto deu início oficial aos festejos. Nesse momento, foram hasteadas as bandeiras do Brasil e de Canindé, com o cântico dos hinos respectivos. “Que esse País seja um lugar de esperança, (...) Porque o Brasil é soberania nossa (...) O Brasil é dos brasileiros", disse o líder religioso antes da insígnia nacional ser hasteada.

Logo após esse momento, a igreja ganhou um letreiro colorido com os dizeres "São Francisco Rogai Por Nós" e fogos de artifício tomaram conta do céu, com uma missa sendo iniciada na sequência. Em meio à multidão que assistia ao evento, muitos usavam o traje típico franciscano, vestimenta que faz parte de promessas feitas ao santo. CANINDÉ, CE, BRASIL, 24-09-2022: Festejos de São Francisco em Canindé, pessoas fazendo perigrinação ate chegar na Basílica de São Francisco de Canindé. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Maria Clara, 16, era uma das que utilizavam o traje com esse intuito. Estudante nasceu prematura e para que sobrevivesse, sua mãe garantiu a São Francisco que todos os anos a filha viria ao festejo vestida com vestes franciscanas. “Sou um milagre. Ele é um santo protetor pra mim”, diz a jovem. Evento também atraiu pessoas vindas de outras regiões. É o caso de Manuel Neto, 49, que veio de Goiás. Ele nasceu em Canindé, mas há quase três décadas não acompanhava o início dos festejos. “É muito bom, é uma emoção, como se fosse a primeira vez que eu vim. Lembra muito a minha infância”, pontua.