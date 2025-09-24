Festejos de São Francisco começam com multidão em Canindé

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festejos de São Francisco começam com multidão de fiéis e nascer no sol em Canindé

Início da festividade atrai romeiros de diversas partes do Estado e do Brasil. Na abertura, frei destaca soberina do Brasil
O sol nem ameaçava nascer ainda quando centenas de pessoas lotaram a Praça da Basílica de Canindé, na madrugada desta terça-feira, 24, para acompanhar a abertura dos festejos de São Francisco.

Momento, marcado pelo hasteamento das bandeiras, foi também palco de promessas de fiéis, que enxergam no santo a oportunidade de cura e o exemplo de cuidado e entrega.

Início da festividade atrai romeiros de diversas partes do Estado e do Brasil. Pouco antes do evento eles já se aglomeravam no entorno da Praça, alguns deitados em calçadas e usando lençóis para se proteger do frio na madrugada. Muitos moradores levaram bancos e cadeiras, em busca de conforto.

Frei Gilmar Nascimento, que presidiu a celebração de abertura, fez um momento de acolhimento aos devotos e às 4 horas em ponto deu início oficial aos festejos. Nesse momento, foram hasteadas as bandeiras do Brasil e de Canindé, com o cântico dos hinos respectivos.

“Que esse País seja um lugar de esperança, (...) Porque o Brasil é soberania nossa (...) O Brasil é dos brasileiros", disse o líder religioso antes da insígnia nacional ser hasteada.

Logo após esse momento, a igreja ganhou um letreiro colorido com os dizeres "São Francisco Rogai Por Nós" e fogos de artifício tomaram conta do céu, com uma missa sendo iniciada na sequência.

Em meio à multidão que assistia ao evento, muitos usavam o traje típico franciscano, vestimenta que faz parte de promessas feitas ao santo.

Maria Clara, 16, era uma das que utilizavam o traje com esse intuito. Estudante nasceu prematura e para que sobrevivesse, sua mãe garantiu a São Francisco que todos os anos a filha viria ao festejo vestida com vestes franciscanas. “Sou um milagre. Ele é um santo protetor pra mim”, diz a jovem.

Evento também atraiu pessoas vindas de outras regiões. É o caso de Manuel Neto, 49, que veio de Goiás. Ele nasceu em Canindé, mas há quase três décadas não acompanhava o início dos festejos.

“É muito bom, é uma emoção, como se fosse a primeira vez que eu vim. Lembra muito a minha infância”, pontua.

Festejos seguem até outubro

A celebração tem como tema “São Francisco, sinal de esperança no cuidado com a criação”, e celebra os jubileu de 800 anos da composição do Cântico das Criaturas, escrita por São Francisco em um de seus momentos de maior sofrimento.

Festejos seguem até o dia 4 de outubro próximo, com uma programação que inclui: missas, batizados, procissões, novenas e atividades culturais.

