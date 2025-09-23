Conselheiro e ex-conselheiro tutelar são presos suspeitos de aliciar adolescente nas redes sociais

Conselheiro e ex-conselheiro tutelar são presos suspeitos de aliciar adolescente nas redes sociaisConforme o MPCE, os denunciados usavam as redes sociais, com utilização do recurso de mensagens temporárias e ofereciam vantagens e presentes em troca da omissão
Dois mandados de prisão preventiva contra um conselheiro tutelar afastado e um ex-conselheiro tutelar de Baturité foram cumpridos nesta terça-feira, 23.
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou os dois por aliciar e induzir à exploração sexual um adolescente no município. Após o pedido da 3ª promotoria de Justiça da Comarca, a Vara única Criminal de Baturité decretou a prisão dos dois.
O POVO teve acesso aos mandados de prisão contra os suspeitos Evani Lima Lopes e Paulo Henrique da Silva Costa.
A Justiça determinou ainda a realização de busca e apreensão nas residências dos investigados, além da quebra de sigilo telefônico deles.
Suspeitos ofereciam vantagens e presentes
Conforme a Promotoria, os denunciados aliciavam o adolescente por meio das redes sociais, com utilização do recurso de mensagens temporárias, e ofereciam vantagens e presentes em troca da omissão dos fatos, além de tentativas de encontros.
Os dois vão responder pelo crime descrito no art. 218-B do Código Penal (Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável). O caso continua a ser investigado e o processo segue sob sigilo.
