Floresta do Aeroporto: Semace deve investigar manejo da fauna

Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

A afirmação foi feita pelo titular da pasta, João Gabriel Rocha, em entrevista à rádio O POVO CBN, durante a manhã desta quarta-feira, 24. De acordo com o superintendente, a Semace irá apurar se a empresa tomou as devidas precauções para a preservação da fauna que vivia na faixa desmatada. Desde o desmatamento da região, imagens de animais invadindo espaços públicos, que seriam oriundos da floresta, têm circulado nas redes sociais. "Estamos levantando essas informações para colocar isso como uma condicionante para fazer essa vistoria e, caso detectada alguma irregularidade, alguma desconformidade, tomar as providências cabíveis. Punir a empresa e recuperar", disse João Gabriel.

Empresa não terá licença renovada e deverá manter área igual à desmatada

A autorização para a supressão vegetal concedida à Aerotrópolis pela Semace permite a derrubada de até 46 hectares da Floresta do Aeroporto, dos quais 32 já foram destruídos. O documento vence no próximo dia 23 de outubro e, segundo o superintendente, não será renovado, o que restringe a derrubada de árvores ao perímetro já licenciado. Por lei, a empresa também é obrigada a preservar uma área em Fortaleza de tamanho e características iguais à desmatada. Caso não seja encontrado um espaço que se adeque às exigências, a Aerotrópolis deverá fazer o plantio de 46 hectares em algum outro ponto da Cidade.