Programa Segurança no Ponto gerou redução de 44,4% no número de roubos

OPERAÇÃO Segurança no Ponto conta com reforço de 220 alunos-soldados Crédito: Divulgação/ SSPDS

O programa Segurança no Ponto gerou uma redução de 44,4% nos roubos nas paradas em que a iniciativa foi implantada, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nesta quinta-feira, 4. De março a junho deste ano, nos períodos que vão das 6 às 8 horas e das 17 até as 19 horas, foram registrados 104 Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) em um perímetro de 50 metros das paradas de ônibus atendidas pelo projeto. Esse número havia sido de 144 no mesmo período do ano passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados foram divulgados pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta manhã, na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por ocasião do anúncio de um reforço no programa. A operação passa a contar com o trabalho de 220 alunos-soldados, que irão atua em mais 110 paradas de ônibus.

O Programa Segurança no Ponto foi lançado em abril deste ano. Em um primeiro momento, 180 pontos de ônibus foram atendidos pela ação. Com o reforço, 290 paradas estarão sendo assistidas pelo programa. A operação acontece por meio de ciclopatrulhamento, motopatrulhamento e policiamento em viaturas das 6 até as 8 horas e das 17 até às 19 horas. Ao O POVO, Kilderlan Nascimento, coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE), explicou que os horários do Programa Segurança no Ponto são escolhidos de forma estratégica. “É no horário do rush, onde há maior movimentação na parada, mas procuramos não causar transtorno e nem congestionamento.” Kilderlan revelou que há abordagens de forma surpresa, em horários que o uso de ônibus é menor, momento em que os criminosos também costumam atuar. “A ação é previamente combinada com o motorista. Selecionamos os locais com manchas criminais para fazer a ostensiva”, revela. O programa mencionado é Mobilidade Urbana Segura que complementa o Segurança no Ponto.