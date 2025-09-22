Semana do Trânsito: caminhoneiros participam de ação educativa na Ceasa

Em celebração à Semana Nacional de Trânsito deste ano, uma ação educativa foi promovida na Ceasa para os caminhoneiros / Crédito: Reprodução/ Detran

Somente em 2024, 184 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Fortaleza. O número representa um aumento de 17% em relação a 2023, ano em que foram registrados 157 óbitos, conforme um levantamento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A iniciativa é do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) para possibilitar "mais segurança a esses profissionais".