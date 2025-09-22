Semana do Trânsito: caminhoneiros participam de ação educativa na Ceasa

Semana do Trânsito: caminhoneiros participam de ação educativa na CeasaProgramação oferece orientações sobre segurança viária, direção defensiva e o uso correto dos itens de segurança dos veículos
Uma ação educativa voltada aos caminhoneiros foi realizada na manhã desta segunda-feira, 22, em celebração à Semana Nacional de Trânsito de 2025. O evento ocorreu no estacionamento das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Na ocasião, houve recomendações sobre segurança viária, direção defensiva e o uso correto dos itens de segurança dos veículos, para disseminar conhecimentos sobre as leis de trânsito.
Dentre as atividades oferecidas, os participantes puderam utilizar óculos que simulam os efeitos da ingestão de álcool.
Além disso, houve distribuição de materiais informativos e orientações sobre o exame toxicológico.
Somente em 2024, 184 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Fortaleza. O número representa um aumento de 17% em relação a 2023, ano em que foram registrados 157 óbitos, conforme um levantamento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).
A iniciativa é do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) para possibilitar "mais segurança a esses profissionais".