Chacina do Curió: defesa chama acusação de "ficção científica"

Imagem de apoio ilustrativo: quarto julgamento do caso da chacina do Curió, onde 7 policiais foram absolvidos. Na foto, advogados e réus comemoram a absolvição / Crédito: FERNANDA BARROS

Começou nesta segunda-feira, 22, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, o quinto julgamento de réus da Chacina do Curió, tragédia que deixou 11 mortos na madrugada de 12 de novembro de 2015. Pouco antes do início da sessão do júri, a defesa dos policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano, acusados de orquestrar a matança, disse que a acusação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) não passa de “ficção científica” e nega ligação entre as mortes.

Medeiros também teceu críticas à investigação da PC-CE, que segundo ele, deixou escapar pontos cruciais para se identificar os culpados. Segundo ele, buscas por quais as armas usadas no crime e quem era o responsável por elas deixaram de ser realizadas porque “não interessavam à narrativa”. O advogado também acusa o MPCE de “querer culpar alguém” ao invés dos verdadeiros culpados, apenas para dar satisfação à opinião pública. Frente às provas apresentadas, a expectativa da defesa é de absolvição de Marcílio e Luciano. “Estão acusando, mas não tem nenhuma prova disso. Não tem nenhuma perícia. Já viu aquele joguinho que a gente faz quando é pequeno? Ligar o queijo com o rato? O rato com o gato? Tem que ser feita essa ligação. Tal crime foi tal policial com tal arma com tal munição, que às tantas horas atirou. Não tem nada, só imaginação”, conclui.

Confira os resultados dos últimos julgamentos da chacina: ​ Acusação nega falta de provas e mães pedem “justiça concreta” Também presente no fórum, a acusação dos réus, composta pelo Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), contrapõe a afirmação de Medeiros e alega ter provas suficientes para a condenação dos réus. Para a DPCE, assistente de acusação no caso, provas como plotagens de viaturas e exames balísticos, como também o depoimentos dos sobreviventes vão apontar para a condenação.