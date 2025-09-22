Chacina do Curió: defesa chama acusação de "ficção científica" e nega elo entre as mortesAdvogados dos policiais militares apontam distância entre os locais de execução como prova da não ligação e apontam falhas na investigação
Começou nesta segunda-feira, 22, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, o quinto julgamento de réus da Chacina do Curió, tragédia que deixou 11 mortos na madrugada de 12 de novembro de 2015.
Pouco antes do início da sessão do júri, a defesa dos policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano, acusados de orquestrar a matança, disse que a acusação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) não passa de “ficção científica” e nega ligação entre as mortes.
Um dos pontos levantados pela defesa de ambos é a distância entre os pontos de execução e que os crimes teriam sido cometidos por diferentes motivos, o que descaracterizaria as mortes como chacina.
“A polícia não conseguiu descobrir quem atirou, aí criou-se a ficção científica de que era uma chacina. O que não é. Chacina tem que ser as mesmas pessoas que mataram pelo mesmo motivo. Morreram 11 pessoas em locais diferentes do bairro. Pode ter sido policial? Pode. Pode ter sido policial civil? Pode. Em um dos locais do crime toda a munição é da PC-CE. Tem algum policial civil sendo acusado? Não”, afirma o advogado dos réus, Walmir Medeiros.
Medeiros também teceu críticas à investigação da PC-CE, que segundo ele, deixou escapar pontos cruciais para se identificar os culpados. Segundo ele, buscas por quais as armas usadas no crime e quem era o responsável por elas deixaram de ser realizadas porque “não interessavam à narrativa”.
O advogado também acusa o MPCE de “querer culpar alguém” ao invés dos verdadeiros culpados, apenas para dar satisfação à opinião pública. Frente às provas apresentadas, a expectativa da defesa é de absolvição de Marcílio e Luciano.
“Estão acusando, mas não tem nenhuma prova disso. Não tem nenhuma perícia. Já viu aquele joguinho que a gente faz quando é pequeno? Ligar o queijo com o rato? O rato com o gato? Tem que ser feita essa ligação. Tal crime foi tal policial com tal arma com tal munição, que às tantas horas atirou. Não tem nada, só imaginação”, conclui.
Confira os resultados dos últimos julgamentos da chacina:
Acusação nega falta de provas e mães pedem “justiça concreta”
Também presente no fórum, a acusação dos réus, composta pelo Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), contrapõe a afirmação de Medeiros e alega ter provas suficientes para a condenação dos réus.
Para a DPCE, assistente de acusação no caso, provas como plotagens de viaturas e exames balísticos, como também o depoimentos dos sobreviventes vão apontar para a condenação.
“No processo fica claro. Existem laudos periciais, laudos sobre as armas, existem testemunhas, sobreviventes, gravações do Ciops que demonstram onde estavam viaturas em determinado momento, mensagens em grupos de policiais atestando a participação, então a prova é múltipla nesse sentido”, pontua o defensor público Leandro Bessa.
Em meio a essa disputa entre as versões de acusação e defesa estão os familiares das vítimas, que também estão presentes no Clóvis Beviláqua para o julgamento. Antes do início do júri, o coletivo Mães do Curió, composto por familiares das vítimas (fatais e sobreviventes) da chacina, concedeu entrevista coletiva à imprensa, onde ressaltou o pedido por justiça.
Ao todo, 18 pessoas serão ouvidas entre réus e testemunhas de ambas as partes. Os réus são apontados como parte crucial da chacina, sendo Marcílio, por exemplo, acusado de convocar os policiais para cometer os crimes.
Por isso, a expectativa é de que nenhuma testemunha seja liberada, o que deve levar as sessões até pelo menos a próxima sexta-feira, 26.
Com informações da repórter Mirla Nobre