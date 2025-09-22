Campanha arrecada alimentos para pessoas vulneráveis em Fortaleza

A 15ª edição da Campanha Ônibus Encantado recebe doação de alimentos não perecíveis até o dia 24 de outubro, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Federação dos Transportes (Fetrans)

Alimentos não perecíveis serão arrecadados até o dia 24 de outubro pela Federação dos Transportes (Fetrans) para ajudar instituições de Fortaleza que beneficiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Instituto em Fortaleza pede doações após sofrer alagamento; SAIBA



O destino das doações será em prol do Instituto Maria da Hora (IMH), uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que contribui para o desenvolvimento e a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas e famílias no Ceará.