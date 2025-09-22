Campanha arrecada alimentos para pessoas vulneráveis em Fortaleza

Campanha arrecada alimentos para crianças e adolescentes vulneráveis em Fortaleza; saiba como doarSede da Federação dos Transportes (Fetrans) recebe contribuição da população até o dia 24 de outubro para a 15ª edição da Campanha Ônibus Encantado, que irá beneficiar o Instituto Maria da Hora (IMH)
Alimentos não perecíveis serão arrecadados até o dia 24 de outubro pela Federação dos Transportes (Fetrans) para ajudar instituições de Fortaleza que beneficiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
O destino das doações será em prol do Instituto Maria da Hora (IMH), uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que contribui para o desenvolvimento e a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas e famílias no Ceará.
A ação integra à campanha Ônibus Encantado, que chega à 15ª edição, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro.
Para contribuir, os interessados devem entregar os donativos na sede da Fetrans e do Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), dentro da unidade Carlos de Albuquerque de Lima, que fica localizada na rua Dona Leopoldina, número 1050, no bairro Centro, na Capital.
Além disso, no mesmo endereço, no dia 30 de outubro, ocorrerá uma tarde com atividades lúdicas e educativas para as crianças. Na ocasião, a Federação disponibilizará um ônibus para fazer o transporte dos participantes, com a entrega das doações arrecadadas durante a campanha.
O que faz o Instituto Maria da Hora?
Instituto Maria da Hora é uma OSC, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, fundada em 17 de maio de 1971, antes denominada de Associação Beneficente Cultural e Recreativa de Ipanema, mais conhecida como ABCR de Ipanema até 2012.
A mudança de nome ocorreu a fim de homenagear a história de luta da fundadora da entidade, Maria José Paiva da Hora, bem como oficializar a nomenclatura já usada por toda a comunidade.
Maria da Hora começou a desenvolver trabalhos sociais em Fortaleza em meados de 1956. O Instituto foi fundado oficialmente apenas em 1971, e sua sede, localizada no bairro Henrique Jorge, foi aberta em 1982.
O IMH promove atividades de convivência e fortalecimento de vínculos, educacionais, socioeducativas, artísticas, culturais, esportivas, de lazer e profissionalizantes, elaborando ações como oficinas, rodas de conversa, seminários e cursos para diferentes faixas etárias.