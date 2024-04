Governo lança ferramenta para facilitar recuperação de celulares roubados no Ceará

Foto de apoio ilustrativo. Aplicativo "Meu Celular" vai funcionar com informações de celulares roubados no Ceará a partir de 2023 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira, 2, o lançamento da ferramenta "Meu Celular", que tem como finalidade auxiliar as Forças de Segurança na recuperação de aparelhos roubados, furtados e perdidos. O sistema utilizará informações fornecidas pelos proprietários em Boletins de Ocorrência (BOs), e agentes de segurança poderão identificar os aparelhos subtraídos em abordagens policiais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o intuito é que os celulares roubados sejam apreendidos e devolvidos ao dono original. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ferramenta foi divulgada nesta terça-feira, 2, durante coletiva de imprensa na sede da SSPDS, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Na ocasião, estiveram presentes o governador do Estado, Elmano de Freitas, bem como o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio.

Segundo o Governo do Ceará, o “Meu Celular” vai funcionar com a base de dados dos celulares roubados a partir de 2023. Segundo Samuel Elânio, os usuários poderão cadastrar seus celulares “a partir do momento da compra de seus aparelhos”. Para fazer um novo cadastro, o usuário deve criar um perfil em meucelular.sspds.ce.gov.br, informando os dados pessoais, a marca, o modelo, o IMEI e a nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho comprado ou já utilizado. Cidadãos já podem realizar o cadastro Crédito: SSPDS/Reprodução