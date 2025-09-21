"Eu ando!", diz ex-tetraplégico ao completar corrida de rua

Paulo Cavalcante em meio a corrida que ocorreu na Beira Mar, em Fortaleza, nesse domingo, 14 / Crédito: Reprodução/ arquivo pessoal

“Quis completar os 5 quilômetros porque, para mim, era a prova de que nada é impossível. Eu ando! Sou um atleta e venci a tetraplegia! Eu estou curado!”, celebra. Palestrante e maratonista, ele viveu a experiência de enfrentar a neurofibromatose, uma doença genética herdada da família paterna. Devido à condição, desenvolveu tumores em diversos órgãos, principalmente na coluna cervical e torácica. Leia mais notícias sobre corrida de rua com a jornalista Ana Rute Ramires Dessa forma, passou por três importantes cirurgias: a primeira retirou um tumor de 1,3 kg do plexo braquial; na segunda foi informado que tinha 90% de chance de morte; e a terceira envolveu a abertura de nove vértebras, buscando prolongar a vida.

O efeito surpreendeu até o próprio laboratório, permitindo os primeiros passos em dezembro de 2022. O êxito levou à participação em uma pesquisa, mas a troca de fármacos resultou no retorno à tetraplegia em junho de 2023. Após enfrentar depressão, o paciente decidiu reagir e, desde julho de 2023, vive a cura. Maratona 42k Terra da Luz, em Fortaleza, terá evento de lançamento em outubro “Foi o momento mais difícil da minha vida, mas, ao mesmo tempo, nasceu em mim uma fé muito forte. O pior momento da minha vida me trouxe as melhores oportunidades. Nunca tive tanto carinho e tantas oportunidades de negócios. Eu acreditava! O 'como' isso iria acontecer não era comigo, o 'como' é de Deus”, conta.