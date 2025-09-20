Ceará realiza o "Dia C de Cirurgias Eletivas" com 2.600 procedimentos

Governo do Ceará promove o Dia C de Cirurgias. Hospital Universitário do Ceará. / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará realiza neste sábado, 20, o Dia C de Cirurgias Eletivas. Promovido pelo Governo do Estado em parceria com o Governo Federal, o objetivo da ação é reduzir o tempo de espera dos pacientes e acelerar a realização de procedimentos cirúrgicos. Cerca de 100 hospitais, da rede da Secretaria da Saúde (Sesa) e de parceiros, participam realizando ao todo 2.600 cirurgias. Ao todo, 14 especialidades médicas foram contempladas: Oftalmologia; Cirurgia Geral; Ortopedia/Traumatologia; Ginecologia; Urologia; Oncologia; Bucomaxilar; Aparelho Digestivo; Vascular; Otorrinolaringologia; Cardiologia; Mastologia; Neurocirurgia e Cirurgia Pediátrica.

LEIA MAIS: 35 anos de SUS: o sistema que mudou a saúde no Brasil O evento teve seu início simbólico no Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas. Também estavam a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, e o secretário da Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (SAES/MS), Mozart Sales. De acordo com o governador, somente nas unidades de Fortaleza devem ser realizadas mais de 400 cirurgias. “Agradeço a todos os profissionais de saúde que, hoje, no sábado, estão dedicando seu conhecimento, expertise e capacidade para cuidar do povo cearense e brasileiro, proporcionando a felicidade de milhares de pessoas ao resolverem problemas de saúde com cirurgias e procedimentos necessários”, disse Elmano. A secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, destacou a importância da ação. “Este ano, aproximadamente 60 mil pacientes entraram na fila de espera, e queremos que, com esse evento de hoje e com mais eventos como este, possamos continuar reduzindo essa fila e, cada vez mais, garantir que todos os pacientes tenham seus problemas de saúde resolvidos”.

“Eu me machuquei jogando bola. Primeiro, fiz todos os procedimentos no município, fui para a UPA, onde fui atendido. Depois, fui encaminhado para um especialista. Foi a partir dessa ressonância que descobri que havia rompido o ligamento. Ele então me encaminhou com os papéis. Desde então estou esperando para fazer a cirurgia”, conta. “Agora, minhas expectativas são as melhores possíveis, só pensando no pós-operatório e voltar para minha rotina na ativa. Viver uma vida de qualidade”, diz Heitor. Mais recursos em Saúde Além da realização das cirurgias, durante a solenidade Mozart Sales assinou portaria autorizando a liberação de R$ 22 milhões para o Ceará, além dos R$ 52 milhões já concedidos anteriormente pelo programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. Esses recursos serão usados para garantir a continuidade e expansão das cirurgias eletivas.