AJUDA: Instituto pede doações após sofrer alagamento em Fortaleza

Projeto Vila em Ação, que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sofreu prejuízos com o incidente e precisa de ajuda

O Instituto Vila em Ação, localizado no bairro Vilha Velha, em Fortaleza , foi alagado após a caixa d'água do local romper neste sábado, 20. Equipamento, que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sofreu prejuízos com o incidente e pede agora doações para seguir funcionando.

Conforme imagens divulgadas nas redes sociais do local, o rompimento fez com que todas as mobílias fossem danificadas pela água. Livros, brinquedos, computadores e outros equipamentos também foram atingidos. Danos foram tantos que o atendimento precisou ser suspenso.

"A claraboia da caixa d'água estourou e infelizmento ela transbordou a água por todo o instituto (...) Hoje temos cerca de nove salas, ela derramou água em oito salas de atendimento terapêutico", conta Elton Alves, que atua como voluntário do setor administrativo da instituição.

De acordo com ele, atualmente duas mil crianças são atendidas pelo projeto, que não tem vínculo e nem apoio do Município ou do Governo.

"(Atendimento está suspenso) Até nós conseguirmos novos recursos, pois perdemos muitos brinquedos educativos, e também todas as paredes estão molhadas e sabemos como está a situação dos ar-condicionados", conta Elton, lamentando ocorrido.