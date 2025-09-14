Entre suor e afetos, etapa Primavera da Corrida das Estações mobiliza corredores de Fortaleza

A pequena Lia Luz é quem motiva Tailana Mercia e João Micael na vida e na corrida / Crédito: Lucas Mota/O POVO

Partindo do Aterro da Praia de Iracema, o Circuito das Estações voltou a acelerar as ruas de Fortaleza neste domingo, 14, logo cedo, desta vez com a etapa Primavera. Centenas de corredores participaram das provas de 5km, 10km e 18km em mais uma edição marcada não apenas pelo desafio físico, mas por histórias que se visitam ao longo do percurso.

O evento, que já se consolidou no calendário esportivo da cidade, reuniu estreantes, veteranos e famílias inteiras, reforçando a corrida como prática de saúde, convivência e superação pessoal. Para alguns, a motivação foi sentimental e familiar. Para outros, rebater dizeres ou se provar já era o suficiente. Para todos, um ambiente que desopila e age de forma terapêutica.



Nas ruas da Capital, o Esportes O POVO acompanhou a estreia de um fotógrafo que encontrou um foco além das lentes, um grupo uniformizado de quatro amigas que se reinventaram nas madrugadas de treino, uma mãe que voltou a correr ao lado da filha, e um casal que encontrou, na corrida e na filha de quatro anos, a motivação para cruzar a linha de chegada juntos, mesmo percorrendo distâncias diferentes.

O evento teve premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, nas modalidades masculino e feminino. Além das medalhas, o evento entregou parte de uma mandala. Cada parte representa uma das quatro estações, levando o objetivo de completar o desenho para cada atleta que completa a prova.

Foco para manter a mente e sair bem no enquadramento

Entre os participantes, estava o fotógrafo Arlan Elton, que viveu a primeira experiência no Circuito. Ele contou que encontrou inspiração em pequenos gestos ao longo do trajeto. A pequena Lia Luz é quem motiva Tailana Mercia e João Micael na vida e na corrida

“Quando eu estava para desistir, olhei para a blusa de uma senhora e estava escrito: ‘a mente acredita e o corpo alcança’. Isso me deu força”, cita, ligando a frase à situação da pessoa de mais idade, que estava na mesma pista que ele. Sentiu que pode ir longe.

“Depois, escutei de pessoas que saíam de uma festa: ‘vocês estão ganhando o quê para estar aí?’, em tom de deboche. É muito importante buscar saúde e ressignificar a vida”, complementa. Segundo ele, correr virou terapia, como conta animado, ao lado do percurso realizado.

Naty, Rafa, Paty e Débora

A corrida também foi espaço de reencontro e amizade para Natália Kévia, Rafaela Rosa, Patrícia Fontenele e Débora Brito, que treinam juntas, com roupas precisamente idênticas, carregando apelidos em quatro letras, à exceção de Débora.



A turma de amigas foi entrando uma por uma no universo das corridas, como uma corrente Crédito: Lucas Mota/O POVO Natália Kélvia, ou Naty, lembra que começou há três anos, superando o medo de “ficar por última”. Já Patrícia, ou Paty, acorda diariamente às 3h30min para conciliar treinos e trabalho. Por sua vez, Rafa começou a correr com a motivação de perder peso, mas também encontrou uma terapia ambulante, como a maioria dos presentes.

Débora leva um valor ainda mais sentimental, pois destaca o papel da corrida em sua vida após a morte do pai: “Corrida no meu caso veio como melhora de autoestima, de vida. O falecimento do meu pai foi o que me motivou a correr, que ressignificou a vida e trouxe o simbolismo de que isso não é o fim”.



Quando a filha é quem puxa a fila

O aspecto familiar esteve presente na participação de Patrícia Lima, gerente administrativa, que correu acompanhada da filha Mari e da amiga Rose. Para ela, dividir o percurso trouxe um sentido especial, pois havia parado de correr quando já conseguia percorrer 21km, mas o evento deste domingo marcou o retorno.

Patrícia Lima correu com a filha Mari e a amiga Rose Crédito: Lucas Mota/O POVO Voltou para correr com sua filha e, de quebra, uma amiga. Quando ultrapassou a linha, decidiu que vai voltar a tentar os 21km na primeira oportunidade. “Busco saúde para minha vida e fico feliz pelo que isso traz para a nossa alma e nosso espírito. Hoje estive com minha filha e minha amiga, sempre juntas. Isso nos dá muita força”, conta.

