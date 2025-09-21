Poesia em Libras é destaque no Festival Conexão Def neste domingo, 21

Batalha de libras Slam Mãos Quentes foi destaque no Festival Conexão Def / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Quem visitou a Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, pôde aproveitar a programação do Festival Conexão Def, formado por pessoas com deficiência, que abrangeu música, arte e artesanato. É um evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, marcado neste domingo, 21. O destaque da manhã foi o Slam Mãos Quentes, batalha de poemas em na Língua Brasileira de Sinais (Libras), organizada pela professora e tradutora de Libras Lyvia Cruz. O momento atraiu surdos e ouvintes, que utilizaram a poesia para se expressar sobre suas vivências.

FORTALEZA-CE, BRASIL,21.09.2025: Festival Conexão Def na Estação das Artes. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA Daniel Santos, conhecido pelo nome artístico Surdan, foi um dos veteranos desta edição e destaca a importância do evento para sua carreira e para a comunidade surda. Ela utiliza as redes sociais (@_surdanoficial_) para divulgar seu trabalho. “Eu sinto o impacto deste tipo de evento, o impacto que ele provoca na comunidade surda. Ele promove debates sobre diferentes temas como surdez, negritude e lutas de minorias e acho muito importante”, sinalizou ele, para que a repórter do O POVO entendesse por meio do intérprete. O palco do slam também era aberto para que ouvintes pudessem apresentar seus poemas, com o auxílio de um intérprete.

“Eu preparei para hoje um show na cadeira de rodas, com vários truques. É muito trabalho e muita correria (...) será uma honra me apresentar na Estação das Artes e vou dar tudo me mim”, conta.

Público destaca clima de inclusão no Festival Conexão Def

Patrícia Menezes, 41 anos, decidiu ir ao festival após ver uma notícia na televisão. Ela e a filha Giovana são frequentadoras assíduas da Estação das Artes e a mãe atípica destaca o caráter inclusivo do local. "Eu vim prestigiar a todos, com muito carinho. Sempre que eu venho aqui, eu e a minha filha nos sentimos em casa. É um espaço acolhedor, que todos se entendem", afirma.