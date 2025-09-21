Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Poesia em Libras é destaque no Festival Conexão Def neste domingo, 21

Poesia em Libras é destaque no Festival Conexão Def neste domingo, 21

Com programação formada por artistas com deficiência, Festival Conexão Def promoveu a inclusão e integração na Estação das Artes
Autor Mariana Fernandes
Autor
Mariana Fernandes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quem visitou a Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, pôde aproveitar a programação do Festival Conexão Def, formado por pessoas com deficiência, que abrangeu música, arte e artesanato. É um evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, marcado neste domingo, 21.

O destaque da manhã foi o Slam Mãos Quentes, batalha de poemas em na Língua Brasileira de Sinais (Libras), organizada pela professora e tradutora de Libras Lyvia Cruz. O momento atraiu surdos e ouvintes, que utilizaram a poesia para se expressar sobre suas vivências.

Daniel Santos, conhecido pelo nome artístico Surdan, foi um dos veteranos desta edição e destaca a importância do evento para sua carreira e para a comunidade surda. Ela utiliza as redes sociais (@_surdanoficial_) para divulgar seu trabalho.

“Eu sinto o impacto deste tipo de evento, o impacto que ele provoca na comunidade surda. Ele promove debates sobre diferentes temas como surdez, negritude e lutas de minorias e acho muito importante”, sinalizou ele, para que a repórter do O POVO entendesse por meio do intérprete.

O palco do slam também era aberto para que ouvintes pudessem apresentar seus poemas, com o auxílio de um intérprete.

Leia mais

Artista cearense promove apresentação circense no festival

Uma das atrações do evento é o artista de rua e acrobata cadeirante Eduardo Show da Vida, que apresenta seu espetáculo. Com mais de 30 anos de carreira, ele falou ao O POVO sobre a apresentação. O multi-artista coleciona talentos e também é ator e tenista.

“Eu preparei para hoje um show na cadeira de rodas, com vários truques. É muito trabalho e muita correria (...) será uma honra me apresentar na Estação das Artes e vou dar tudo me mim”, conta.

Público destaca clima de inclusão no Festival Conexão Def

Patrícia Menezes, 41 anos, decidiu ir ao festival após ver uma notícia na televisão. Ela e a filha Giovana são frequentadoras assíduas da Estação das Artes e a mãe atípica destaca o caráter inclusivo do local.

"Eu vim prestigiar a todos, com muito carinho. Sempre que eu venho aqui, eu e a minha filha nos sentimos em casa. É um espaço acolhedor, que todos se entendem", afirma. 

O professor universitário Bruno Carioca, 33 anos, citou o slam como ponto alto da manhã. Ele atua como aliado da causa da comunidade surda há mais de 15 anos.

"É uma resistência e uma disrupção que nos possibilita analisar a nossa sociedade de outro ângulo, a partir da língua de sinais. Nós temos uma efervescência de eventos na Capital, mas para os surdos ainda são pontuais, então isso aqui poderia virar recorrente", aponta. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar